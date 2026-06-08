Хуситы объявили запрет для израильских судов в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы объявили о запрете на проход израильских судов через Красное море и заявили о нанесении ракетного удара по территории Израиля.

По данным Euronews, новые угрозы прозвучали на фоне продолжающегося противостояния между Израилем и Ираном.

Представители движения заявили, что все суда, связанные с Израилем, будут рассматриваться как законные военные цели. Одновременно хуситы сообщили о запуске ракет по объектам на территории Израиля. В свою очередь израильские военные подтвердили факт ракетного пуска со стороны Йемена и сообщили о работе систем противовоздушной обороны.

Эксперты отмечают, что ситуация может серьёзно повлиять на мировую торговлю и энергетические рынки. Через пролив Баб-эль-Мандеб, соединяющий Красное море с Аденским заливом, проходит около 12% мировой морской торговли. Во время предыдущих атак хуситов многие судоходные компании были вынуждены менять маршруты и направлять суда в обход Африки, что приводило к росту расходов и увеличению сроков доставки.

Дополнительную обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов для поставок нефти и газа из стран Персидского залива. На фоне конфликта между Израилем и Ираном риски для мировых поставок энергоресурсов продолжают расти.

Аналитики предупреждают, что одновременные угрозы для Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов могут затронуть значительную часть мировых морских перевозок и оказать давление на глобальные цены на энергоносители.