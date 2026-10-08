Хуситы ударили баллистическими ракетами по аэропорту в йеменском Адене

Рано утром в среду хуситы нанесли удар по международному аэропорту Адена в Йемене с помощью баллистических ракет и начиненных взрывчаткой дронов. Об этом сообщило Министерство транспорта страны. По предварительным данным, никто не погиб. Одна из ракет упала рядом с взлетно-посадочной полосой за несколько минут до посадки рейса из Каира. Самолет перенаправили в Джидду, а два других воздушных судна эвакуировали из опасной зоны.

Со стороны хуситов комментариев по поводу удара по Адену пока не поступало. Аэропорт Адена является главным международным транспортным узлом для районов Йемена, которые не контролируют хуситы. На фоне обострения боевых действий Саудовская коалиция также заявила о перехвате баллистической ракеты, запущенной в сторону Эр-Рияда. Военные сообщили, что отслеживают пусковую установку в районе Саны, контролируемом хуситами.

В свою очередь, военный представитель хуситов Яхья Сари заявил об ударах по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде с помощью беспилотников. Саудовские власти эту информацию пока не подтвердили. Новые атаки происходят на фоне наступления поддерживаемых Саудовской Аравией правительственных сил Йемена против хуситов. Боевые действия развернулись в том числе в районе побережья Красного моря, стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб и города Мока.