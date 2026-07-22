Хуситы усилили давление на нефтяные маршруты Ближнего Востока

Проиранское движение хуситов объявило о морской блокаде Саудовской Аравии, что уже повлияло на судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива у выхода из Красного моря.

Как сообщают в BILD, представитель вооруженной группировки Яхья Сари заявил, что эти действия стали ответом на удар по аэропорту столицы Йемена Саны.

Что известно о новой блокаде хуситов

Новая эскалация происходит на фоне обострения конфликта в Йемене между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством.

По данным экспертов, уже зафиксированы изменения в маршрутах нефтяных танкеров. Один из них развернулся в Красном море после угроз со стороны хуситов, другие суда начали искать альтернативные пути.

Хуситы контролируют значительную часть северного Йемена и с 2014 года участвуют в вооруженном конфликте с правительственными силами. Группировка считается одним из ключевых союзников Ирана в регионе.

Почему важен Баб-эль-Мандебский пролив

Баб-эль-Мандебский пролив – один из важнейших мировых морских маршрутов, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

Через этот путь проходят значительные объемы грузовых и энергетических перевозок. Любые ограничения движения в этом районе могут повлиять на сроки доставки, стоимость перевозок и работу нефтяного рынка.

Как конфликт повлияет на рынок нефти

Эксперты считают, что даже ограниченные атаки и угрозы со стороны хуситов могут привести к росту страховых расходов для судовладельцев и увеличению стоимости перевозок.

По оценкам специалистов, возможное сокращение экспорта нефти с Ближнего Востока может составить до 2,5 млн баррелей в сутки. В случае угрозы для нефтяных терминалов в Янбу под риском могут оказаться еще большие объемы поставок Саудовской Аравии.

Некоторые аналитики допускают рост цены на нефть примерно на 10 долларов за баррель при дальнейшем ухудшении ситуации.

Какие последствия ждут мировую торговлю

Хуситы уже в конце 2023 года начали атаки на торговые суда в районе Красного моря. Это привело к перебоям в мировой торговле и вынудило часть компаний менять маршруты перевозок.

Дальнейшая эскалация конфликта может увеличить расходы на транспортировку товаров, повлиять на сроки поставок и создать дополнительное давление на мировые рынки.

Ранее сообщалось, что хуситы объявили запрет для израильских судов в Красном море.

Новые угрозы прозвучали на фоне продолжающегося противостояния между Израилем и Ираном. Представители движения заявили, что все суда, связанные с Израилем, будут рассматриваться как законные военные цели. Одновременно хуситы сообщили о запуске ракет по объектам на территории Израиля. В свою очередь израильские военные подтвердили факт ракетного пуска со стороны Йемена и сообщили о работе систем противовоздушной обороны.

Эксперты отмечают, что ситуация может серьёзно повлиять на мировую торговлю и энергетические рынки. Через пролив Баб-эль-Мандеб, соединяющий Красное море с Аденским заливом, проходит около 12% мировой морской торговли. Во время предыдущих атак хуситов многие судоходные компании были вынуждены менять маршруты и направлять суда в обход Африки, что приводило к росту расходов и увеличению сроков доставки.

Дополнительную обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов для поставок нефти и газа из стран Персидского залива. На фоне конфликта между Израилем и Ираном риски для мировых поставок энергоресурсов продолжают расти.

Аналитики предупреждают, что одновременные угрозы для Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов могут затронуть значительную часть мировых морских перевозок и оказать давление на глобальные цены на энергоносители.