Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Сегодня, 18:15
27Фото: Global Look Press/IMAGO/Hamza Ali
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о нанесении удара по ряду целей в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты нового поколения, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал вооружённых сил хуситов.
По их утверждению, для атаки применялась ракета "Палестина-2" с разделяющейся боевой частью, предназначенной для поражения сразу нескольких ключевых объектов на территории Израиля. В сообщении отмечается, что удар был нацелен на важные инфраструктурные объекты и цели операции были "успешно достигнуты".
Официальный Иерусалим пока не комментировал информацию о возможной атаке.
