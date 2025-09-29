Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о нанесении удара по ряду целей в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты нового поколения, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал вооружённых сил хуситов.

По их утверждению, для атаки применялась ракета "Палестина-2" с разделяющейся боевой частью, предназначенной для поражения сразу нескольких ключевых объектов на территории Израиля. В сообщении отмечается, что удар был нацелен на важные инфраструктурные объекты и цели операции были "успешно достигнуты".

Официальный Иерусалим пока не комментировал информацию о возможной атаке.