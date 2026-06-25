Эксперт предупредил о рисках для авиации Казахстана из-за нехватки авиакеросина

Авиакомпания Air Astana заказала у Airbus 50 новых самолётов, продолжая расширять свой авиапарк. Однако на фоне роста числа рейсов и пассажиропотока возникает вопрос: хватит ли Казахстану авиакеросина для обеспечения потребностей отрасли? По данным Министерства энергетики, в 2026 году отечественные НПЗ планируют произвести около 750 тысяч тонн авиатоплива при внутреннем спросе в 1,2 миллиона тонн. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, сможет ли страна избежать дефицита и насколько безопасна зависимость от импорта.

Не дефицит, а структурный разрыв

Эксперт нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов отметил, что текущую ситуацию нельзя назвать дефицитом в классическом понимании.

«Я бы не называл это дефицитом в классическом смысле, когда топлива физически нет. Правильнее говорить о структурном разрыве между внутренним производством и фактическим спросом. Если потребность составляет около 1,2 млн тонн, а производство около 750 тыс. тонн, то Казахстан закрывает собственными НПЗ примерно 60-65% рынка. Остальное приходится импортировать», – отметил эксперт.

При этом, как подчёркивает Исмаилов, для авиационной отрасли критически важно не только наличие топлива в стране, но и бесперебойная работа всей системы поставок.

«Для аэропорта важно не просто наличие топлива в стране, а наличие нужного объёма в нужном аэропорту, в нужный день, с нужным качеством и подтверждённой сертификацией. Любой сбой сразу отражается на привлекательности аэропортов для международных авиакомпаний и транзитных рейсов», – пояснил он.

Эксперт считает, что уже во второй половине года могут возникнуть дополнительные сложности.

«Казахстан прошёл пики первой половины года за счёт большого импорта в январе-феврале и ручного управления балансами. Но начиная с июля-августа могут возникнуть ограничения для авиационной отрасли. Это последствия кризиса в Ормузском проливе и атак на российские НПЗ», – сказал Исмаилов.

Россия больше не является полностью надёжным поставщиком

По мнению эксперта, Россия останется важным источником поставок авиакеросина, однако рассчитывать исключительно на этот рынок уже нельзя.

«Россия остаётся важным источником поставок, но уже не может рассматриваться как абсолютно надёжный и единственный канал. У России растёт нагрузка на внутренний топливный рынок, есть риски внеплановых ремонтов НПЗ, ограничений экспорта, логистических сбоев и приоритетного обеспечения собственного спроса», – отметил Исмаилов.

Он добавил, что в нынешних условиях обеспечение внутреннего рынка для России является приоритетом.

В качестве альтернативы рассматривается Китай. Однако, по словам эксперта, говорить о полной замене российских поставок пока рано.

«Китай может стать важным альтернативным поставщиком, но пока я бы не называл его полноценной заменой России. Для превращения Китая в системного поставщика нужны долгосрочные контракты, понятная железнодорожная логистика, сертификация, резервуарные мощности, лабораторный контроль и готовность аэропортов работать с соответствующими марками топлива», – считает эксперт.

Справятся ли НПЗ с ростом авиаперевозок?

Аскар Исмаилов уверен, что в нынешнем виде существующая инфраструктура нефтепереработки не готова полностью обеспечить растущий спрос на авиакеросин.

«Существующая инфраструктура позволяет закрывать базовые потребности казахстанских авиакомпаний, но она уже недостаточна для полноценного роста рынка, транзита и международных перевозчиков. Особенно если смотреть на горизонт 5-10 лет», – заявил он.

По словам эксперта, спрос на авиатопливо будет расти вслед за увеличением авиапарка, расширением маршрутной сети и ростом пассажиропотока.

«Авиапарк растёт, маршрутная сеть расширяется, пассажиропоток увеличивается, грузовая авиация тоже будет потреблять больше. Соответственно, спрос на авиакеросин будет расти быстрее, чем можно решить только административным распределением топлива», – подчеркнул Исмаилов.

Что делать?

Эксперт считает, что стране необходим комплексный подход, поскольку одной мерой решить проблему невозможно.

В первую очередь, по его мнению, необходимо ускорить строительство четвёртого нефтеперерабатывающего завода.

«Нужно ускорять реализацию строительства четвёртого НПЗ, о котором я долгое время говорил и дискутировал как с "КазМунайГазом", так и с Министерством энергетики. Все эти годы звучали заявления, что четвёртый НПЗ стране не нужен. Однако текущая ситуация показывает обратное», – отметил эксперт.

Кроме того, необходимо модернизировать логистическую инфраструктуру и создать стратегические запасы авиатоплива.

«В Казахстане проблема часто не только в производстве, но и в доставке. Топливо должно быть в нужном аэропорту в пиковый сезон. Для этого нужны резервуарные парки, железнодорожная логистика, частные и государственные хранилища, прозрачные запасы и понятная система приоритетов», – пояснил Исмаилов.

Он также предложил сформировать стратегический резерв авиакеросина минимум на несколько месяцев потребления крупнейших аэропортов страны.

Прогноз: импорт сохранится

По оценке эксперта, в ближайшие пять лет Казахстан продолжит зависеть от импорта авиакеросина.

«Даже если Казахстан будет ежегодно наращивать выпуск на 50-100 тысяч тонн, спрос тоже будет расти. Поэтому импортная зависимость не исчезнет. Ближайшие пять лет Казахстан будет продолжать закупать недостающие объёмы авиакеросина за рубежом», – считает Исмаилов.

Эксперт прогнозирует, что страна ещё несколько лет будет жить в режиме так называемого управляемого дефицита.

«Мой базовый прогноз такой: Казахстан будет жить в режиме управляемого дефицита, закрывая разрыв импортом. После 2030 года ситуация может улучшиться, если планы по развитию НПЗ и логистики будут реализованы. Но настоящая устойчивость появится только тогда, когда производство, импортные каналы, резервы и аэропортовая инфраструктура будут работать как единая система», – резюмировал он.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы Казахстану не удастся полностью отказаться от импорта авиакеросина. На фоне расширения авиапарка и роста пассажирских перевозок стране предстоит не только увеличивать объёмы производства топлива, но и развивать логистику, создавать стратегические резервы и искать новых поставщиков. В противном случае зависимость от внешних рынков может стать серьёзным вызовом для дальнейшего развития авиационной отрасли и реализации амбициозных планов по превращению казахстанских аэропортов в региональные хабы.