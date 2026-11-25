Хватит ли света казахстанцам после запуска «Долины ЦОДов»?
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«Долина ЦОДов» не должна обернуться нехваткой электричества для жителей. Проект будут развивать с учётом энергобаланса страны, заверил вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. До 2030 года в Казахстане планируют ввести больше 13 ГВт новых мощностей.
Правительство будет следить, как строят энергоблоки.
«Любая работа строится из четкого планирования, поэтому правительство мониторит и контролирует ход реализации этих проектов. И у нас есть все основания полагать, что эти планы реализуются. Мы на месте стоять не можем», – сказал Жаслан Мадиев.
Первый объект долины мощностью 50 МВт по плану запустят в июне 2027 года. Переговоры с мировыми IT-гигантами, по словам вице-премьера, нужно вести уже сейчас.
«Мы должны сегодня уже разговаривать с инвесторами, устанавливать взаимоотношения с такими топовыми компаниями, как Nvidia, Amazon, Google, Meta и так далее, чтобы привлекать их в Казахстан для разворачивания облачной инфраструктуры, чипов NVIDIA в том числе, и искать клиентов, которые будут потреблять эти GPU-ресурсы», – отметил Мадиев.
Экибастуз и Павлодарская область, где строят долину, должны получить что-то взамен. С инвесторами обсудят новые социальные объекты, образовательные проекты и IT-хабы для региона.
«Инвестировать в социальную инфраструктуру мы должны, потому что все-таки из этого региона мы строим большую AI-фабрику, так называемую. Ресурсы этого региона будут потребляться. Я считаю, что это важный вопрос и справедливый вопрос, чтобы гражданам города Экибастуз и Павлодарской области мы могли найти дополнительную поддержку по социальной инфраструктуре и социальным проектам», – подчеркнул вице-премьер.
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