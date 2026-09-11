В столице Казахстана подходит к предстоящему отопительному сезону с необходимым запасом тепловой мощности. В городе завершается подготовка действующих объектов теплоснабжения, параллельно продолжается модернизация существующих и строительство новых источников тепла.

Сегодня централизованная система теплоснабжения Астаны включает пять основных источников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а также газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток».

Имеющийся резерв позволит обеспечить потребности города в отопительный период и сохранить дополнительный запас на случай роста нагрузки.

При этом тепловая инфраструктура столицы продолжает расширяться. Это связано с увеличением численности населения и активным строительством новых жилых районов.

Какие объекты расширяют

В городе продолжается строительство угольной части ТЭЦ-3. Также ведутся работы по расширению и реконструкции водогрейной котельной ТЭЦ-2, где планируется установить котлы №7 и №8.

Еще одним важным объектом станет газовая тепловая станция «Тельмана» мощностью 620 Гкал/ч. Ее запуск запланирован на 2026 год.

Новая станция позволит увеличить резерв тепловой мощности и повысить надежность системы теплоснабжения столицы.

Таким образом, Астана начинает отопительный сезон с необходимым запасом мощности, одновременно создавая дополнительные возможности для дальнейшего роста. Это должно обеспечить стабильное теплоснабжение как существующих домов, так и новых районов города.