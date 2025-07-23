Hyundai протаранил три машины в Астане
Массовое ДТП произошло у популярного ТРЦ столицы.
Сегодня, 13:36
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Сегодня, 13:36Сегодня, 13:36
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Вечером 22 июля в столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась около 19:40 на проспекте Туран, в районе ТРЦ "Хан Шатыр", передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением при возникновении препятствия на дороге и допустил наезд на три машины, двигавшиеся в попутном направлении. В ДТП оказались вовлечены Toyota Camry, Kia Sportage и Chevrolet Nexia.
Несмотря на серьёзность столкновения, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя Hyundai возбуждено административное производство, обстоятельства происшествия уточняются.
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