Новый Hyundai Tucson будут выпускать в Казахстане

В Казахстане планируют наладить производство новой модели Hyundai Tucson. Соответствующее соглашение заключили Hyundai Motor Company и Astana Motors по итогам встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с руководством Hyundai Motor Group, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Отдельно состоялся обмен соглашениями между QazaqGaz, Hyundai Engineering и SICIM Kazakhstan о строительстве газоперерабатывающего завода в Западном Казахстане.

Детали проектов и сроки их реализации пока не раскрываются.