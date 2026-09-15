Новый Hyundai Tucson будут выпускать в Казахстане
15 Сентября 2026, 11:05
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15 Сентября 2026, 11:0515 Сентября 2026, 11:05
144Фото: Aqorda
В Казахстане планируют наладить производство новой модели Hyundai Tucson. Соответствующее соглашение заключили Hyundai Motor Company и Astana Motors по итогам встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с руководством Hyundai Motor Group, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Отдельно состоялся обмен соглашениями между QazaqGaz, Hyundai Engineering и SICIM Kazakhstan о строительстве газоперерабатывающего завода в Западном Казахстане.
Детали проектов и сроки их реализации пока не раскрываются.
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