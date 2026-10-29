И себе, и про запас: в Актобе задержали мужчину с 1,7 кг марихуаны
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В Актобе 33-летний мужчина, похоже, слишком буквально воспринял поговорку «запас карман не тянет». Полицейские нашли у него более 1,7 килограмма марихуаны. Часть хранилась в сарае.
Мужчину остановили в дачном массиве во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный дом». При проверке у него обнаружили пакет с веществом растительного происхождения.
На этом находки не закончились. Во время обыска по месту жительства полицейские заглянули в сарай, где нашли еще один пакет с 15 свертками и сумку с похожим содержимым.
Экспертиза подтвердила, что все изъятое вещество является марихуаной. Общий вес превысил 1,7 килограмма.
Сам мужчина, как выяснилось, находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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