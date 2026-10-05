Все школы Казахстана получат доступ к цифровым платформам и технологиям ИИ – Токаев
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Искусственный интеллект должен облегчить работу казахстанских учителей и дать им больше времени на общение с детьми. Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, как новые технологии будут внедрять в школах страны, и подчеркнул, что доступ к ним должны получить как городские, так и сельские школы.
По словам Главы государства, Казахстану предстоит подготовить поколение, которое будет жить и работать в условиях глобальной цифровой экономики. Поэтому искусственный интеллект уже начали постепенно внедрять в систему среднего образования.
При этом, как подчеркнул Президент, технологии должны не заменять педагога, а помогать ему в повседневной работе.
Новые технологии при грамотном использовании существенно облегчат педагогическую деятельность, станут надежным инструментом, избавляющим от рутины. У учителей должно появиться больше времени для наставничества и живой работы с учениками. В этом направлении уже сделан важный шаг. В сентябре этого года министерством просвещения утвержден Стандарт применения искусственного интеллекта в образовании, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
ИИ должен быть доступен и в городе, и в ауле
Президент отдельно подчеркнул, что современные образовательные технологии должны быть доступны детям независимо от места проживания.
Доступ к передовым методикам и цифровым платформам получат все школы страны, независимо от того, где они находятся – в мегаполисе или в отдаленном ауле. Задел у нас хороший, работа началась в правильном направлении, – отметил Глава государства.
По словам Токаева, результаты исследования PISA-2025 показывают, что по уровню цифровой готовности казахстанские школы уже опережают средний показатель стран ОЭСР. Выше среднего оказался и индекс когнитивной адаптивности школьников.
При этом Президент призвал не останавливаться на достигнутом.
Но это лишь отправная точка, а не повод для самоуспокоения. Впереди у нас – огромный пласт работы. Поэтому успокаиваться на достигнутом, конечно же, не следует, – сказал он.
В школы приходят молодые учителя
Токаев также обратил внимание на рост интереса молодежи к профессии педагога.
В этом году государственные гранты на педагогические специальности получили более 12 тысяч выпускников. Среди них – свыше 2 тысяч обладателей «Алтын белгі».
Стипендии студентов педагогических специальностей выросли в 2,5 раза.
Перед началом нового учебного года в регионах трудоустроили более 15 тысяч учителей. Половина из них – молодые специалисты.
Это значит, что в школы приходит новое поколение образованных, энергичных и прогрессивных учителей. Опытные педагоги должны оказывать всестороннюю поддержку молодым коллегам, которые делают первые шаги на своем пути. Это позволит взрастить настоящих мастеров своего дела и сформирует традиции профессиональной преемственности, – заявил Президент.
Токаев подчеркнул, что Казахстану необходимо и дальше укреплять кадровый потенциал образования.
Без преувеличения можно заявить, что фундамент сильного государства – это квалифицированные педагоги, – сказал Глава государства.
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