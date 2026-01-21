Делегация ЦИК РК во главе с Председателем Н. Абдировым принимает участие в работе международной конференции по вопросам демократии и управления выборами, проходящей в Нью-Дели, передает BAQ.KZ.

Мероприятие организовано Избирательной комиссией Индии совместно с Международным институтом содействия демократии и выборам (International IDEA), имеющего статус Постоянного наблюдателя при ООН и выступающего в качестве партнера ЕС при реализации актуальных проектов.

Н. Абдиров выступил на пленарной сессии руководителей избирательных органов, а также на Глобальной тематической сессии "Независимые и профессиональные органы по управлению выборами для устойчивой демократии".

Обращаясь к коллегам из сорока трех стран Председатель ЦИК презентовал доклад "Реформа электоральной системы Казахстана: профессионализация избирательных органов". Особый акцент был сделан на трансформации избирательной системы в контексте инициированной Президентом Казахстана К.К. Токаевым конституционной реформы 2022 года. В стране была модернизирована система выборов и порядок формирования представительных органов власти. Важным этапом стало обновление корпуса сельских акимов.

В ходе презентаций и встреч с руководителями избирательных органов из стран Европы, Америки, Азии и др. Нурлан Абдиров довел до внимания высокой аудитории основные положения выступления Главы государства на V Национальном курултае. Собеседники были детально проинформированы об основных приоритетах дальнейшей эволюции политической системы, планах перехода к однопалатному Парламенту, укреплению институционального каркаса государства. С интересом было воспринято решение о создании Конституционной комиссии и вынесении проекта изменений в Основной закон на всенародный референдум.

Международная конференция продолжает свою работу, запланировано выступление заместителя председателя ЦИК Мухтар Ермана на тему "Актуальные вопросы электорального обучения организаторов выборов в РК".