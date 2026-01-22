Предствители Министерства науки и высшего образования РК на площадке СЦК прокомментировали информацию о разработке компьютерной игры с образовательным контентом, на которую обратили внимание СМИ и пользователи, передает корреспондент BAQ.KZ.

Steppe Rider - это обучающая игра, сочетающая раннер и викторину, разработанная для изучения казахского языка в игровой форме. Игрок отправляется в путешествие вместе со снежным барсом, выполняет задания, собирает буквы и слова, открывает новые темы и уровни. Однако, пользователи в соцсетях отмечали, что фактически она представляет собой простой раннер с низким образовательным эффектом.

К слову, на разработку обучающей игры было потрачено свыше 500 тысяч долларов США.

Как пояснил представитель ведомства, игра была разработана в рамках реализации концепции развития языковой политики.

"StepeRider — это первая отечественная обучающая игра в жанре раннер, разработанная в рамках реализации концепции развития языковой политики. Игра разрабатывалась как обучающая игра для изучения казахского языка на уровнях А1, А2. Это как международный проект", — сообщил спикер.

По его словам, вопросы к проекту действительно возникают, в том числе со стороны пользователей. При этом отмечается, что стоимость подобных продуктов на рынке может значительно варьироваться.

"Вообще, рыночная стоимость такой игры колеблется от 1000 до 300 тысяч долларов. Это одна платформа. Наша игра состоит из трех платформ", — пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что проект рассматривался именно как образовательный инструмент, а не коммерческий игровой продукт, и был реализован в рамках государственной языковой политики.