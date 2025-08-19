Мама пострадавшей девочки рассказала, что ребенок играл возле фонарного столба и случайно коснулся торчащей из земли металлической арматуры, находившейся под напряжением. Девочку ударило током, после чего она упала. Женщина, пытаясь помочь дочери, также почувствовала разряд, передает BAQ.KZ.

По данным, опубликованным в Telegram-канале kozachkov, происшествие случилось во дворе ЖК "Навои 3.0" на улице Навои, 39.

Ребенка госпитализировали, сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Мать пострадавшей требует от акимата и застройщика RAMS принять меры и обеспечить безопасность во дворах.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту проводится проверка отделом полиции при УП Ауэзовского района. После установления всех обстоятельств будут приняты меры в соответствии с законодательством.