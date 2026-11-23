Звонок о попавшем в беду родственнике, обещание перерасчета пенсии или предложение заменить счетчик могут обернуться потерей всех сбережений. Телефонные и интернет-мошенники все чаще используют тревогу пожилых людей, играя на их доверии и страхе за близких. В Актюбинской области 65-летний пенсионер лишился таким образом 4 млн тенге.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о пяти распространенных схемах обмана, жертвами которых нередко становятся пожилые граждане.

Одна из них – звонок о якобы случившемся ДТП или задержании родственника. Злоумышленники сообщают, что близкому человеку срочно нужна помощь, и требуют деньги для решения проблемы.

Другая схема связана с банковскими счетами. Мошенники представляются сотрудниками банка или полиции, заявляют, что сбережения находятся под угрозой, и убеждают перевести их на так называемый безопасный счет.

Не менее распространен обман под предлогом замены счетчиков. Лжеработники коммунальных служб просят продиктовать SMS-код, после чего могут получить доступ к персональным данным и финансовым сервисам.

Еще один способ – обещание дополнительных выплат или перерасчета пенсии. Под этим предлогом злоумышленники выманивают реквизиты банковских карт и коды подтверждения.

Наконец, пенсионерам предлагают вложиться в сомнительные инвестиционные проекты, обещая высокую и гарантированную прибыль.

Насколько дорого может обойтись доверие незнакомцам, показывает случай в Актюбинской области. 65-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившиеся работниками службы по установке счетчиков. Под этим предлогом они попросили продиктовать SMS-код. Позже к разговору подключились лжесотрудники правоохранительных органов, которые убедили пенсионера перевести деньги на «безопасный счет». В результате мужчина потерял 4 млн тенге.

В полиции призывают казахстанцев внимательнее относиться к финансовой безопасности пожилых родителей и родственников. В частности, важно объяснять им, что настоящие сотрудники банков и государственных органов не требуют сообщать SMS-коды и переводить деньги на сторонние счета.

Главное правило остается неизменным: если незнакомец по телефону требует срочно перевести деньги или сообщить код из сообщения, разговор лучше немедленно прекратить и самостоятельно связаться с официальной организацией.