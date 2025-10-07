Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
Футболист может получить шанс на переход в один из сильнейших чемпионатов Европы.
Вчера, 23:42
140Фото: Pixabay.com
Молодой игрок алматинского "Кайрата" Азамат Туякбаев попал в сферу интересов европейских клубов и привлек внимание скаутов лидера английского Чемпионшипа — "Ковентри Сити", передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Представители клуба, который тренирует бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, наблюдали за 18-летним вингером во время матча Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга". В этой встрече Туякбаев отметился дублем, что серьезно повысило интерес британской стороны к его персоне.
Перспективный футболист может получить шанс на переход в один из сильнейших чемпионатов Европы и возможность поработать под руководством именитого наставника.
