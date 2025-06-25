Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев направил официальный запрос премьер-министру Олжасу Бектенову и министру обороны Даурену Косанову, подняв вопрос об угрозах, которые могут нести беспилотные летательные аппараты при отсутствии должного контроля, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, дроны, несмотря на огромный потенциал в гражданской сфере – от доставки товаров до воздушного такси, – могут стать опасным инструментом в руках злоумышленников. Особенно в условиях массовых мероприятий, таких как концерты или спортивные матчи.

"Представим любое массовое шоу, концерт, футбольный матч, где над толпой зависает, якобы, "игрушечный" дрон, но внутри него таится опасность. В таких условиях эвакуация тысяч зрителей практически невозможна, а последствия могут быть необратимыми, – отметил депутат.

Он подчеркнул, что меры, действующие в Казахстане сегодня, недостаточны. Хотя формально на учёт подлежат дроны весом от 250 грамм, на практике беспилотники до 15 килограмм свободно продаются в магазинах и онлайн-площадках без какого-либо контроля.

Для примера Бейсенбаев привёл систему Remote ID, действующую в США, где каждый дрон обязан передавать цифровую идентификацию – серийный номер, координаты и данные оператора. Подобные меры уже применяются и в других странах: ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии. Там также вводят обязательные "чёрные ящики", цифровую маркировку компонентов и лицензирование производителей.

"Надо признать, что текущее регулирование не в полной мере соответствует стремительно меняющейся реальности. Отсутствие системы Remote ID, недостаточный контроль за малыми дронами и необязательное лицензирование производителей создают лазейки для нелегального производства и применения беспилотников в опасных целях. С расширением использования искусственного интеллекта любой дрон, беспилотник можно запрограммировать таким образом, что даже без участия людей можно будет проводить незаконные действия, преступные замыслы", – подчеркнул депутат.

Он предложил срочно рассмотреть внедрение системы Remote ID для всех дронов весом от 250 грамм, обязательное оснащение всех аппаратов "чёрными ящиками" и системой передачи полётных данных, лицензирование производителей беспилотников с цифровой маркировкой компонентов, ужесточение административной и уголовной ответственности за нелегальную сборку и использование дронов.