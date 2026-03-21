В последние годы на рынке детских товаров всё чаще появляются «умные» игрушки, способные поддерживать диалог, распознавать речь и даже реагировать на эмоции ребёнка. Такие технологии стремительно входят в повседневную жизнь семей, обещая помочь в обучении и развитии. Однако вместе с интересом родителей растёт и обеспокоенность специалистов: как подобные устройства влияют на психику ребёнка, его эмоциональное развитие и способность к живому общению? Подробнее об этом в интервью BAQ.KZ рассказала школьный психолог Айгерим Арыстанбекова.

— , Айгерим Булатовна, сегодня всё больше детей играют с игрушками, которые используют искусственный интеллект. Насколько такие технологии вообще безопасны для психики маленького ребёнка?

— В целом их можно назвать условно безопасными, но только при соблюдении двух ключевых факторов: возрастной адекватности и участия взрослого. Важно понимать, что психика ребёнка до 6–7 лет находится на стадии формирования базовых функций — эмпатии, саморегуляции и воображения. Любая технология в этом возрасте — это не нейтральная среда, а активный фактор влияния. Среди рисков я бы выделила формирование пассивного восприятия, снижение способности к самостоятельной фантазии и переизбыток стимуляции, особенно у тревожных детей.

— Исследователи из University of Cambridge заявили, что AI-игрушки иногда неправильно реагируют на эмоции детей. Может ли это действительно повлиять на эмоциональное развитие ребёнка?

— Да, может. Если игрушка неверно интерпретирует эмоции — например, воспринимает грусть как радость — у ребёнка может формироваться искажённое понимание собственных чувств. Это приводит к путанице в переживаниях и даже снижению доверия к своим эмоциям. Для взрослого это просто ошибка системы, а для ребёнка — возможная норма.

— Может ли общение с «умной» игрушкой со временем заменить ребёнку живое общение со взрослыми или другими детьми?

— Полностью — нет. Но частично — да, и это уже проблема. Живое общение формирует эмпатию, умение считывать невербальные сигналы и гибкость поведения. AI-игрушка, напротив, предсказуема и не требует усилий. Если ребёнок начинает отдавать ей предпочтение, это сигнал, что в реальных отношениях ему сложнее или есть внутреннее напряжение.

— Есть ли риск, что ребёнок начнёт воспринимать искусственный интеллект как настоящего собеседника или друга?

— Да, особенно в возрасте от 3 до 7 лет, когда активно проявляется так называемый анимизм — одушевление предметов. Это нормальный этап развития, но риск возникает, если игрушка становится основным источником эмоциональной поддержки и привязанности.

— Как родителям правильно выстраивать отношения ребёнка с такими технологиями? Нужно ли ограничивать время игры?

— Ограничения необходимы. До 5 лет — минимальное использование или только под контролем взрослого. В возрасте 5–7 лет — не более 20–30 минут в день. Но важнее даже не время, а формат: желательно, чтобы это было не «ребёнок один с игрушкой», а совместное взаимодействие.

— С другой стороны, могут ли AI-игрушки приносить пользу?

— Да, при грамотном подходе. Они могут развивать речь, расширять словарный запас, обучать базовым навыкам — цветам, числам, логике. Но важно помнить: это лишь дополнение, а не замена взрослого участия.

— Насколько важно, чтобы во время игры рядом находился взрослый?

— Это критически важно, особенно для маленьких детей. Взрослый помогает интерпретировать происходящее, корректирует ошибки искусственного интеллекта и переводит игровой опыт в реальную жизнь.

— Что бы вы посоветовали родителям, которые уже купили ребёнку такую игрушку?

— В первую очередь — ввести чёткие правила: ограничить время, исключить использование перед сном и чередовать с обычными играми. Обязательно проговаривать ребёнку, что перед ним программа, которая может ошибаться. И самое главное — сохранять приоритет живого общения: разговоров, совместных игр и эмоционального контакта.

- Спасибо за интервью!

По данным Министерства просвещения Казахстана, уровень цифровизации в образовании и повседневной жизни детей ежегодно растёт. Всё больше семей используют интерактивные устройства для обучения и досуга. При этом, как отмечают казахстанские специалисты в области психологии и педагогики, около 60% родителей не устанавливают чёткие ограничения по времени использования гаджетов и «умных» устройств детьми дошкольного возраста.

Эксперты подчёркивают: технологии сами по себе не являются ни злом, ни абсолютным благом. Их влияние напрямую зависит от того, как именно они используются в семье.

В конечном счёте, как отмечает Айгерим Арыстанбекова, главный принцип остаётся неизменным: не технология воспитывает ребёнка, а взрослый — через технологию. Именно от внимания, вовлечённости и осознанности родителей зависит, станет ли искусственный интеллект помощником в развитии или фактором риска.