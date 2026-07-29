Игры Будущего - 2026: Главные моменты церемонии открытия
Турнир объединил порядка 800 участников из 34 стран.
29 Июля 2026, 18:42
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29 Июля 2026, 18:4229 Июля 2026, 18:42
59Фото: BAQ.kz AI
Игры будущего в Астане официально стартовали! Соревнования по фиджитал-спорту пройдут с 29 июля по 9 августа на четырех спортивных объектах. От Казахстана выступят 11 команд во всех 8 дисциплинах турнира. А общий призовой фонд превысит 4,5 миллиона долларов США. Деньги распределят по дисциплинам от 75 000 до 1 000 000 долларов. Грандиозная церемония открытия недавно подошла к завершению. Самые яркие моменты вы можете увидеть в нашем специальном репортаже.
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