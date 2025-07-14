"Игры Будущего" в Астане: Призовой фонд составит 10 млн долларов
Мероприятие состоится в 2026 году
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Призовой фонд международного турнира "Игры Будущего", составит 10 миллионов долларов. Об этом сообщил президент АО "Казспортинвест" Алибек Хасенов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.
Мероприятие пройдет в 2026 году в Астане.
"Бюджет и призовой фонд турнира составят 10 миллионов долларов. Эта сумма будет распределена по 13 дисциплинам. Где-то бюджет будет выше, где-то ниже. Все средства - как бюджетные, так и призовые - будут сформированы исключительно за счет спонсорских вложений", - сообщил Алибек Хасенов.
Он отметил, что ведется активная работа по привлечению партнеров и инвесторов. По его словам, отечественные компании выразили желание поддержать проект. Организаторы также в поиске других надежных партнеров.
"В то же время мы обращаемся к бизнес-сообществу - мы в поиске надежных партнеров, с которыми сможем реализовать "Игры Будущего" на высоком уровне", - сказал Алибек Хасенов.
Ранее премьер-министр Олжаса Бектенов встретился с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем и генеральным директором организации Нис Хаттом по поводу организации мероприятия.
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