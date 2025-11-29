В Эр-Рияде завершись Исламские игры солидарности, в которых приняли участие 57 стран. Казахстан по итогам игр занял седьмое место в общем медальном зачете. О главных итогах, самых ярких победах спортсменов и значении этих стартов для казахстанского спорта - в материале корреспондента BAQ.KZ.

Фото: Нургали Жумагазы

Главная идея Игр исламской солидарности

Идея проведения Игр исламской солидарности была впервые озвучена в 1981 году, когда принц Саудовской Аравии Фейсал бин Фахд бин Абдулазиз предложил их создание на третьем исламском саммите в Мекке. В 2005 году они впервые были там проведены.

Основная идея Игр исламской солидарности выходит далеко за рамки спорта. Прежде всего, это площадка для укрепления единства и братских связей между странами исламского мира. Именно поэтому эти соревнования и получили название "игры солидарности".

В соревнованиях участвуют преимущественно мусульманские государства, однако выступать на них могут спортсмены любой религии при условии, что они являются гражданами этих стран.

Игры проводятся примерно раз в четыре года по образцу Олимпийских игр. Их организатором выступает Ассоциация спорта исламской солидарности, штаб-квартира которой расположена в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Всего Игры проходили пять раз. Первые Игры прошли в 2005 году в Саудовской Аравии, вторые, запланированные в Иране, были отменены из-за политического спора.

Третий турнир состоялся в 2013 году в индонезийском Палембанге, четвертый - в Баку в 2017-м, пятый - в турецкой Коне. Игры должны были пройти в Турции в 2021 году, но фактически из-за пандемии состоялись в 2022 году.

Наследие Саудовской Аравии в исламском мире

Спустя 20 лет Исламские игры вернулись в Эр-Рияд. Именно идея возвращения к истокам стала центральной в концепции соревнований. Это было отражено в слогане "One Nation" ("Единая нация").

Этот посыл подчеркивался во всем - от церемонии открытия до хода самих состязаний.

Официальный талисман Игр- персонаж по имени Финжаал в виде улыбающейся традиционной арабской кофейной чашки в знак гостеприимство Саудовской Аравии и культурного наследия региона.

Фото: Турар Казангапов

Нужно также отметить, что Игры в Эр-Рияде проводились в рамках программы Saudi Vision 2030. Программа была представлена в 2016 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Ее главная цель - снизить зависимость экономики Саудовской Аравии от нефти за счет развития туризма и других несырьевых отраслей. Спорт занимает в этой стратегии особое место. В рамках Saudi Vision 2030 он рассматривается как инструмент стать более открытой страной для туристов.

Фото: Нургали Жумагазы

Открытие Игр состоялось на ипподроме Аль-Джнадрия. Церемония открытия прошла под покровительством короля Салмана и при участии эмиров Эр-Рияда Фейсала бин Бандара, который от имени короля и наследного принца Мухаммеда бена Сальман Аль Сауда официально объявил Игры открытыми.

Перед зрителями было представлено шоу, сочетающее спорт и культуру - художественные и музыкальные номера, световые инсталляции, элементы традиционной саудовской культуры, парад делегаций.

Программа демонстрировала богатое историческое и культурное наследие королевства и его особую роль в исламском мире.

Фото: Нургали Жумагазы

Отличие от Олимпийской программы

На Играх исламской солидарности в Эр-Рияде выступили все 57 стран, больше трех тысяч спортсменов.

Самую большую команду привезла Турция - 216 спортсменов. Совсем немного уступила ей Саудовская Аравия как страна-хозяйка - 213 участников. Далее по численности делегаций следует Узбекистан (194 атлета) и Иран (191), а также Алжир, Катар и Бахрейн, чьи команды тоже превысили сотню спортсменов.

Казахстан на Играх представили 98 спортсменов. На Играх спортсмены соревновались в легкой атлетике, плавании, боксе, борьбе, тяжелой атлетике, фехтовании, дзюдо, тхэквондо, карате, джиу-джитсу, муай-тай и ушу. Были представлены и игровые виды спорта: волейбол, гандбол, футзал, баскетбол, а также настольный теннис.

Отличие программы Игр исламской солидарности от олимпийской в том, что здесь акцент делается на видах спорта, особенно значимых для исламского региона.

Так, в Эр-Рияде в программу вошли верблюжьи скачки, дуатлон, киберспорт, а также пара-атлетика и пара-пауэрлифтинг, включенные в общую концепцию Игр, а не вынесенные в отдельную Паралимпиаду.

Соревнования проходили на нескольких локациях: на ипподроме Аль-Джнадрия (кроме церемонии открытия верблюжьи скачки), в спортгородке Prince Faisal bin Fahd Sports City (легкая атлетика, единоборства, игровые виды спорта), в комплексах Green Hall 1 и 2 Олимпийского комитета Саудовской Аравии (гандбол, футзал, плавание), в кластере Boulevard City / Boulevard Riyadh City (борьба, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, настольный теннис, киберспорт), а также в зоне Sports Boulevard (муай-тай и другие виды единоборств, баскетбол 3×3).

Boulevard Riyadh City. Фото: Зарина Козова

Казахстанские спортсмены в Эр-Рияде выступили в легкой атлетике, киберспорте, фехтовании, гандболе, джиу-джитсу, дзюдо, карате, плавании, настольном теннисе, тхэквондо, тяжелой атлетике, вольной борьбе, греко-римской борьбе, женской борьбе, ушу и муай-тай.

Не выступили в Эр-Рияде казахстанские боксеры, что вызвало вопросы у казахстанских болельщиков. В федерации объяснили, что в эти даты казахстанские боксеры участвовали в Индии на Кубке мира, а также готовились к декабрьскому чемпионату мира.

В целом казахстанские спортсмены были представлены в большинстве ключевых олимпийских видов спорта, вошедших в программу Игр исламской солидарности.

Главные призеры

По итогам Игр казахстанские спортсмены заняли 15 золотых медалей.

В плавании успешно выступили Софья Сподаренко и Адильбек Мусин. Сподаренко дважды поднялась на высшую ступень пьедестала в заплывах баттерфляем на 50 и 100 метров, а Мусин стал чемпионом на дистанции 50 метров баттерфляем.

Фото: Нургали Жумагазы

В тяжелой атлетике трехкратным чемпионом Игр стал Нургиса Адилетулы, собрав полный комплект золотых наград в своей весовой категории - в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

Серьезную заявку Казахстан сделал и в джиу-джитсу - золотые медали выиграли Мариан Журавлева, Алдияр Серик и Жигер Алматай.

Фото: Нургали Жумагазы

В настольном теннисе триумфом стал выступление мужской сборной - Кирилл Герасименко не только стал чемпионом в одиночном разряде, но и вместе с Аланом Курмангалиевым и Айдосом Кенжигуловым завоевал золото в командном турнире.

Фото: Нургали Жумагазы

Золотыми для Казахстана также стали выступления в олимпийских и неолимпийских единоборствах и технических видах.

Аруна Жангельдина выиграла турнир по дзюдо в своей весовой категории. Турар Дуйсехан стал чемпионом в муай-тай, фехтовальная сборная по шпаге во главе с Кириллом Проходовым, Ерликом Сертай и Вадимом Шарлаимовым оформила командное золото, а в каратэ титул чемпиона Игр завоевал Никита Тарнакин.

Успех или провал?

В общемедальном зачете уверенно выиграла Турция – она стала первой, собрав 72 золотые, 35 серебряных и 32 бронзовые медали. На втором месте расположился Узбекистан с 29 золотыми, 35 серебряными и 32 бронзовыми наградами, а третью строчку занял Иран, который также взял 29 золотых, но при этом 19 серебряных и 33 бронзовые медали.

По ходу Игр Казахстан поднимался в число лидеров медального зачёта, однако по итогам соревнований сборная заняла седьмое место.

Фото: Нургали Жумагазы

Успех это или провал? В целом выступление команды можно считать успешным, особенно с учетом того, что сборная Казахстана была представлена меньшим количеством спортсменов, чем, к примеру, Турция или Узбекистан.

Возможно, при участии боксеров Казахстан смог бы подняться выше в общемедальном зачете, однако история не терпит сослагательного наклонения. Важно другое - казахстанская сборная показала высокие результаты в других видах спорта и в очередной раз подтвердила свой потенциал на международной арене.

Следующие Игры теперь пройдут в 2029 году в Малайзии, в штате Селангор.

Игры исламской солидарности не являются квалификационным турниром ни на Олимпиаду, ни на чемпионаты мира или Азии. Однако они по-прежнему остаются важным и престижным спортивным событием, сближающим страны исламского мира.