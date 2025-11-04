4 ноября в Эр-Рияде пройдут первые соревнования в рамках Игр исламской солидарности, на которых выступит сборная Казахстана. Мультиспортивное событие спустя 20 лет вновь состоится в Саудовской Аравии, которая впервые приняла Исламиаду в 2005-м, передает BAQ.KZ со ссылкой на Оlympic.kz.

Саудовская Аравия примет шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.

В Играх-2025 примут участие представители свыше 55 стран - от Индонезии до Гамбии. Ожидается более 3000 спортсменов, которые разыграют награды в 24 видах спорта, включая олимпийские, традиционные для региона дисциплины, а также соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями (пара легкая атлетика и пара пауэрлифтинг).

В рамках соревнований представлена обширная спортивная программа, включающая такие виды спорта, как футзал, волейбол, бокс, дзюдо, плавание, настольный теннис, тяжёлая атлетика, муай-тай, киберспорт, гандбол, дуатлон, тхэквондо, лёгкая и паралёгкая атлетика, баскетбол 3×3, фехтование, прыжки (лёгкая атлетика), гонки на верблюдах, борьба, джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг, конный спорт, каратэ и ушу.

При этом, например, пенчак силат и кураш будут в программе демонстрационными. Первые же соревнования 4 ноября пройдут в футзале и волейболе.

Для многих стран это будет один из этапов подготовки к Азиаде-2026 и Олимпиаде-2028. При этом молодые атлеты получат возможность дебютировать на крупной международной арене.

Спортивные состязания, а также торжественные церемонии пройдут на четырех ключевых кластерах Эр-Рияда, объединённых в единую спортивную зону. В нее вошли Prince Faisal bin Fahd Sports City, Boulevard City - сердце новой городской жизни Эр-Рияда, Olympic Complex Green Hall, Al Janadriah Field. Также предусмотрены и временные зоны, которые расположены рядом с основными аренами.

Спортсменов и представителей делегаций разместят в Athletes’ Village Riyadh 2025. В деревне предусмотрены жилые корпуса, тренировочные площадки, медицинский центр и зоны отдыха. Организаторы попытались сделать её одной из самых современных атлетических деревень региона - с акцентом на экологичность, "умные" системы энергопотребления и цифровые сервисы для спортсменов.

Церемония открытия пройдёт 7 ноября и объединит темы исламского единства, мира и культурного многообразия. Режиссёрская группа, по информации оргкомитета, готовит масштабное шоу с применением технологий дополненной реальности и дронов.

Параллельно с Играми будут проходить различные активности, которые подчеркнут значение мероприятия не только как спортивного, но и культурного моста между народами. Маскотом события стал персонаж Финжаал, выполненный в форме арабской кофейной чашки.

Сборную Казахстана в Саудовской Аравии представят более 100 атлетов, среди которых участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, а также других международных соревнований. Полный состав будет опубликован в ближайшее время.

За всю историю Игр наши атлеты завоевали 134 медали, средние которых 42 золотые, 36 серебряные, 56 бронзовые.

Игры исламской солидарности пройдут с 7 по 21 ноября.