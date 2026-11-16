Их осталось всего 382: популяция одних из самых редких китов на планете снова сокращается

На планете осталось всего 382 североатлантических гладких кита. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее, хотя в последние годы их число понемногу росло. Новые данные встревожили ученых, которые опасаются, что этот вид все еще может исчезнуть.

Ежегодную оценку численности китов в понедельник опубликовал консорциум ученых, изучающих этот вид.

Гладких китов почти полностью истребили за века коммерческого промысла, который в основном прекратился в 1930-х годах. Восстанавливаются эти огромные животные очень медленно. Сегодня главные угрозы для них это рыболовные снасти, в которых они запутываются, и столкновения с кораблями.

По словам главы Консорциума по изучению североатлантических гладких китов Хизер Петтис, проблему усугубляет потепление океана. Из-за него крошечные рачки-копеподы, которыми питаются киты, перемещаются в другие районы, а киты следуют за ними туда, где их не защищают от судов и сетей.

«Мы знаем, что эта популяция может и будет перемещаться в поисках пищи, и если мы не будем защищать китов на всем их ареале, то можем снова столкнуться с огромным спадом», – предупредила Петтис.

С 2010 по 2020 год численность китов уже упала примерно на четверть, когда годы плохой рождаемости совпали с высокой смертностью. В последнее время дела шли чуть лучше, а прошлый год стал одним из самых удачных, родились больше 20 китят. Но ученые предупреждают, что для восстановления нужны годы высокой рождаемости и новые меры защиты.

«Последние цифры разочаровывают и делают путь к восстановлению этих находящихся под угрозой исчезновения китов еще длиннее. Этот вид не избежит вымирания, если его популяция не сможет расти», – заявила морской биолог экологической организации Oceana Нора Айвз.

Положение осложняется тем, что самок, способных приносить потомство, осталось всего 73. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отмечает, что последние девять лет киты необычно часто получают травмы и гибнут.

Гладкие киты весят до 68 тонн. Зимой они приносят потомство у берегов американских штатов Каролина, Флорида и Джорджия, а летом уходят кормиться к Новой Англии и Канаде.

Свое английское название, right whale, то есть «правильный кит», они, по одной из версий, получили из-за того, что считались «правильной» добычей для китобоев. Они держались близко к берегу, после гибели не тонули и давали много жира.