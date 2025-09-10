ИИ, 3D и кибербезопасность: как трансформируют Вооружённые силы РК
Минобороны запускает масштабную модернизацию.
В Астане под председательством министра обороны Казахстана, генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, состоялось рабочее совещание по ключевым направлениям развития оборонного ведомства. передает BAQ.KZ.
В центре внимания — задачи, обозначенные в последнем Послании Президента страны.
В мероприятии приняли участие главнокомандующие видами Вооружённых сил, командующие родами войск и региональных командований, руководство центрального аппарата, а также начальники военных учебных заведений.
Министр обороны акцентировал внимание на стратегической роли цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в рамках технологической трансформации Вооружённых сил.
"Перед Министерством обороны стоит задача активного внедрения цифровых решений, технологий ИИ, автономных систем управления, а также развития киберкомпонента национальной обороны. Армия будущего – это армия, способная реагировать на гибридные угрозы, действовать быстро, точно и высокотехнологично", — подчеркнул Даурен Косанов.
Среди практических задач, поставленных до конца текущего года:
-
Завершение строительства локальных сетей связи во всех воинских частях;
-
Полная цифровизация образовательного процесса в военных вузах;
-
Введение курсов по искусственному интеллекту в учебные программы;
-
Внедрение 3D-моделирования в строительных и логистических подразделениях;
-
Создание новой системы мониторинга качества медицинских услуг с применением ИИ в военной медицине.
Отдельный акцент был сделан на вопросах идеологической работы и укрепления доверия общества к армии. Повышение правовой культуры, развитие патриотического воспитания и формирование актуальных ценностных ориентиров у личного состава станут важной частью модернизации.
