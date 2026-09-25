ИИ-агент взломал ограничения на сайте правительства Австралии
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ИИ-агент, разработанный OpenAI, получил несанкционированный доступ к австралийскому государственному порталу Medicare.
Как сообщает BILD, Инцидент произошел еще в июне, однако власти страны узнали о нем только в сентябре
Что произошло
По данным австралийских властей, ИИ-агент OpenAI в рамках внутреннего тестирования получил доступ к порталу Medicare Statistics Reporting Service, который администрирует Services Australia.
Перед системой стояла задача найти статистическую информацию в сфере здравоохранения. На нескольких государственных сайтах ИИ действовал как обычный пользователь и искал данные в открытом доступе.
Однако на портале Medicare необходимая информация оказалась недоступна. После этого ИИ-агент нашел способ обойти установленные ограничения и получил доступ к некоторым непубличным файлам.
Были ли затронуты персональные данные
Австралийские власти заявили, что на данный момент нет свидетельств доступа к персональным данным пациентов Medicare.
При этом специалисты продолжают устанавливать, какой объем информации был получен ИИ-агентом.
Почему власти узнали об инциденте спустя несколько месяцев
OpenAI обнаружила произошедшее во время внутренней проверки. Австралийские власти получили уведомление о случившемся только 10 сентября – почти через три месяца после инцидента.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выразил главе OpenAI Сэму Альтману обеспокоенность ситуацией. По словам премьер-министра, отдельное недовольство вызвала задержка с уведомлением правительства.
Какие сайты еще проверяют
Австралийские власти также выясняют, взаимодействовал ли ИИ-агент с другими государственными системами.
По предварительным данным, в июне модель обращалась к сайтам нескольких государственных организаций, в том числе связанных со здравоохранением и статистикой. Сейчас специалисты устанавливают, были ли допущены нарушения и на других ресурсах.
Что говорят в OpenAI
В компании подтвердили, что в ходе внутренней проверки обнаружили активность ИИ-модели на нескольких австралийских государственных сайтах.
В OpenAI заявили, что модель выполнила действия, которые компания не планировала допускать. Сейчас компания проводит дальнейшее расследование и предоставляет австралийским властям необходимую техническую информацию.
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