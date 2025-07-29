В Казахстане продолжается цифровая трансформация трудовой сферы. Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на заседании правительства презентовал ключевые цифровые инициативы Министерства в области профориентации, развития навыков и подготовки кадров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Цифровой сервис "Мансап компасы" помогает пользователям определиться с выбором профессии и спланировать карьеру.

Онлайн-платформа Skills Enbek ориентирована на развитие навыков и переподготовку специалистов.

На портале Enbek.kz реализован цифровой функционал организации студенческой практики.

Биахметов подчеркнул, что одной из приоритетных задач Министерства является развитие цифровых инструментов для эффективной оценки спроса и предложения на рынке труда.

"В этом направлении сформирована комплексная экосистема социально-трудовой сферы, включающая множество сервисов для граждан и бизнеса. Важными элементами этой экосистемы являются цифровая карта семьи и цифровая карта предприятия", – сказал он.

Сегодня рассматриваеся применение самых передовых технологий – ИИ-агента по трудоустройству.

По его словам, синергия цифровых карт семьи и предприятий в будущем позволит автоматизировать подбор вакансий и обучающих программ без участия человека.