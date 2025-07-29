ИИ-агенты будут помогать казахстанцам искать работу
"Мансап компасы" помогает пользователям определиться с выбором профессии и спланировать карьеру.
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В Казахстане продолжается цифровая трансформация трудовой сферы. Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на заседании правительства презентовал ключевые цифровые инициативы Министерства в области профориентации, развития навыков и подготовки кадров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Цифровой сервис "Мансап компасы" помогает пользователям определиться с выбором профессии и спланировать карьеру.
Онлайн-платформа Skills Enbek ориентирована на развитие навыков и переподготовку специалистов.
На портале Enbek.kz реализован цифровой функционал организации студенческой практики.
Биахметов подчеркнул, что одной из приоритетных задач Министерства является развитие цифровых инструментов для эффективной оценки спроса и предложения на рынке труда.
"В этом направлении сформирована комплексная экосистема социально-трудовой сферы, включающая множество сервисов для граждан и бизнеса. Важными элементами этой экосистемы являются цифровая карта семьи и цифровая карта предприятия", – сказал он.
Сегодня рассматриваеся применение самых передовых технологий – ИИ-агента по трудоустройству.
По его словам, синергия цифровых карт семьи и предприятий в будущем позволит автоматизировать подбор вакансий и обучающих программ без участия человека.
"Наши цифровые продукты смогут выявлять потребность и автоматически подбирать, и предлагать пользователям подходящую работу или обучающие курсы на основе их уникального профиля и рыночных трендов", – отметил Биахметов.
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