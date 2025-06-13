ИИ-агенты, трансформация и доверие: ключевые тренды на CIO Summit в Алматы
Центральной темой саммита в этом году стали вопросы цифрового лидерства и внедрения стратегических инноваций.
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12 июня в Алматы прошел ежегодный саммит ИТ-директоров — CIO Summit 2025, организованный профессиональным ивент-агентством Apple Events Group при стратегической поддержке Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, международной аналитической компании IDC, Международной академии CIO и ведущих технологических компаний Freedom Holding Corp., Dell Technologies совместно с дистрибутором компанией SDC, Noventiq совместно с Microsoft и Lenovo, Nutanix, Yandex Cloud в Казахстане, Commvault, Alinom и Severcore, передает BAQ.KZ.
CIO Summit зарекомендовал себя как авторитетная среди профессионального сообщества площадка, на которой встречаются ИТ-директора, топ-менеджеры, отраслевые эксперты и технологические партнёры, формирующие цифровую повестку казахстанского бизнеса.
Центральной темой саммита в этом году стали вопросы цифрового лидерства и внедрения стратегических инноваций как ответ на вызовы динамично меняющейся технологической среды.
Деловая программа СIO Summit 2025 была выстроена вокруг четырех ключевых тематических сессий с докладами, презентацией практических кейсов и панельными дискуссиями:
— Цифровое лидерство в эпоху ИИ: стратегия, партнёрство, трансформация
— Стратегические технологии и инновации для обеспечения цифрового лидерства
— Кибербезопасность и защита данных
— Future CIO: кто и как готовит будущих лидеров цифровой эпохи
Особое внимание в деловой программе саммита было уделено теме агентного искусственного интеллекта (Agentic AI) и его роли в трансформации частных и государственных организаций.
В своей презентации Андрей Беклемишев, вице-президент IDC в регионе СНГ, подчеркнул, что мы вступаем в эпоху, когда ИИ перестаёт быть просто инструментом поддержки решений и начинает действовать автономно. "По данным IDC, уже 94% компаний и госструктур в Европе планируют инвестиции в агентный ИИ", — отметил он.
Среди ключевых вызовов г-н Беклемишев выделил рост ответственности, риски предвзятости и необходимость этического контроля. Он также отметил, что к 2030 году ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ в регионе EMEA может достичь 5 триллионов долларов.
По словам эксперта, 78% организаций считают, что генеративный ИИ окажет значительное влияние в ближайшие 18 месяцев, а CIO сегодня находятся в центре цифровой трансформации, отвечая не только за технологии, но и за выстраивание доверия, обучение персонала и устойчивость ИТ-экосистем.
В ходе саммита выступили технологические партнеры мероприятия с презентациями о стратегических технологиях, необходимых для обеспечения цифрового лидерства компании, CIO из бизнеса выступили с кейсами успешного внедрения таких решений.
На панельной дискуссии, посвященной вопросам кибербезопасности и защите данных, эксперты рынка, CISO и регуляторы обсудили вызовы информационной безопасности глазами ИТ-директоров и ответили на вопросы, как создать среду доверия там, где никому нельзя доверять.
Цифровая трансформация требует от CIO не просто технической экспертизы, но и стратегического мышления, лидерства и бизнес-компетенций. На панельной дискуссии, прошедшей с участием представителей HR, университета, CIO и экспертов рынка, обсудили, где формируются эти качества, кто и как готовит ИТ-руководителей нового поколения.
"CIO Summit 2025 вновь стал точкой притяжения для более 170 цифровых лидеров, CIO, CDO и топ-менеджеров, определяющих технологическую повестку в Казахстане. На фоне стремительной цифровой трансформации особое внимание было уделено роли CIO как стратегических навигаторов изменений. Именно CIO стоят у руля внедрения ИИ, автоматизации и аналитики, трансформируя бизнес-модели и повышая конкурентоспособность организаций. Интерес к CIO Summit у бизнес-сообщества подтверждает, что цифровое лидерство сегодня — это не просто тренд, а необходимое условие устойчивого развития и масштабирования инноваций в компаниях. Благодарим всех участников саммита и до встречи в следующем году", - комментирует Диляра Казымбетова, директор по мероприятиям в Apple Events Group.
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