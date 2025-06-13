12 июня в Алматы прошел ежегодный саммит ИТ-директоров — CIO Summit 2025, организованный профессиональным ивент-агентством Apple Events Group при стратегической поддержке Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, международной аналитической компании IDC, Международной академии CIO и ведущих технологических компаний Freedom Holding Corp., Dell Technologies совместно с дистрибутором компанией SDC, Noventiq совместно с Microsoft и Lenovo, Nutanix, Yandex Cloud в Казахстане, Commvault, Alinom и Severcore, передает BAQ.KZ.

CIO Summit зарекомендовал себя как авторитетная среди профессионального сообщества площадка, на которой встречаются ИТ-директора, топ-менеджеры, отраслевые эксперты и технологические партнёры, формирующие цифровую повестку казахстанского бизнеса.

Центральной темой саммита в этом году стали вопросы цифрового лидерства и внедрения стратегических инноваций как ответ на вызовы динамично меняющейся технологической среды.

Деловая программа СIO Summit 2025 была выстроена вокруг четырех ключевых тематических сессий с докладами, презентацией практических кейсов и панельными дискуссиями:

— Цифровое лидерство в эпоху ИИ: стратегия, партнёрство, трансформация

— Стратегические технологии и инновации для обеспечения цифрового лидерства

— Кибербезопасность и защита данных

— Future CIO: кто и как готовит будущих лидеров цифровой эпохи

Особое внимание в деловой программе саммита было уделено теме агентного искусственного интеллекта (Agentic AI) и его роли в трансформации частных и государственных организаций.

В своей презентации Андрей Беклемишев, вице-президент IDC в регионе СНГ, подчеркнул, что мы вступаем в эпоху, когда ИИ перестаёт быть просто инструментом поддержки решений и начинает действовать автономно. "По данным IDC, уже 94% компаний и госструктур в Европе планируют инвестиции в агентный ИИ", — отметил он.

Среди ключевых вызовов г-н Беклемишев выделил рост ответственности, риски предвзятости и необходимость этического контроля. Он также отметил, что к 2030 году ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ в регионе EMEA может достичь 5 триллионов долларов.

По словам эксперта, 78% организаций считают, что генеративный ИИ окажет значительное влияние в ближайшие 18 месяцев, а CIO сегодня находятся в центре цифровой трансформации, отвечая не только за технологии, но и за выстраивание доверия, обучение персонала и устойчивость ИТ-экосистем.



В ходе саммита выступили технологические партнеры мероприятия с презентациями о стратегических технологиях, необходимых для обеспечения цифрового лидерства компании, CIO из бизнеса выступили с кейсами успешного внедрения таких решений.

На панельной дискуссии, посвященной вопросам кибербезопасности и защите данных, эксперты рынка, CISO и регуляторы обсудили вызовы информационной безопасности глазами ИТ-директоров и ответили на вопросы, как создать среду доверия там, где никому нельзя доверять.

Цифровая трансформация требует от CIO не просто технической экспертизы, но и стратегического мышления, лидерства и бизнес-компетенций. На панельной дискуссии, прошедшей с участием представителей HR, университета, CIO и экспертов рынка, обсудили, где формируются эти качества, кто и как готовит ИТ-руководителей нового поколения.