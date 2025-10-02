ИИ-ассистент начал консультировать казахстанцев по номеру 1414
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития рассказал о чате-консультанте.
В Казахстане продолжается цифровизация государственных услуг, передает BAQ.KZ. Как отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, сейчас в мобильном приложении eGov Mobile уже работает чат-консультант на базе искусственного интеллекта. Он помогает гражданам разобраться, какую именно услугу нужно получить, и объясняет порядок её оформления.
"К сожалению, стоит признать, что не всегда граждане понимают, какую конкретно в данный момент времени нужно получить. Поэтому этот консультант осуществляет в первую очередь функции поиска, помогает и объясняет, каким образом эту госуслугу можно получить", — пояснил он.
По словам Коняшкина, второе направление цифровизации связано с оптимизацией процессов внутри государственных органов. В ряде услуг планируется убрать лишние шаги, включая комиссии и запрос дополнительных документов.
Кроме того, в контакт-центре 1414 уже запущен пилот: каждый пятидесятый звонок обрабатывает искусственный интеллект. ИИ-ассистент отвечает, консультирует, в том числе уже умеет оказывать отдельные виды государственных услуг. В планах - дальнейшее расширение применения технологий, чтобы повысить качество и удобство взаимодействия государства с гражданами.
