В их числе ИИ-ассистент для газовой отрасли, который автоматически распознает показания газовых счетчиков по фотографии в мобильном приложении. Проект позволяет снизить влияние человеческого фактора и повышает точность учета.

Кроме того, распространить по всему Казахстану планируется и ИИ-дефектоскопию воздушных линий электропередачи с применением беспилотных летательных аппаратов.

- Использование компьютерного зрения и машинного обучения позволяет автоматически выявлять дефекты опор и проводов, перегревы, деформации и другие скрытые риски на основе данных 4K-камер, тепловизоров и лидарных систем, - говорится в сообщении ведомства.

И третий проект - это роботизированная внутритрубная диагностика тепловых сетей, основанная на технологии акустического резонанса. Решение обеспечивает точечную оценку состояния трубопроводов без вскрытия и остановки системы.