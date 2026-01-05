  • 5 Января, 16:04

ИИ-ассистента для газовой отрасли внедрят по всему Казахстану

Проект уже прошел стадию апробации и теперь будет внедряться по всей стране, передает Baq.kz

Фото: Freepik

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в этом году в стране будет масштабированы три проекта в области ИИ и цифровых технологии. 

В их числе ИИ-ассистент для газовой отрасли, который автоматически распознает показания газовых счетчиков по фотографии в мобильном приложении. Проект позволяет снизить влияние человеческого фактора и повышает точность учета.

Кроме того, распространить по всему Казахстану планируется и ИИ-дефектоскопию воздушных линий электропередачи с применением беспилотных летательных аппаратов.

- Использование компьютерного зрения и машинного обучения позволяет автоматически выявлять дефекты опор и проводов, перегревы, деформации и другие скрытые риски на основе данных 4K-камер, тепловизоров и лидарных систем, - говорится в сообщении ведомства.

И третий проект - это роботизированная внутритрубная диагностика тепловых сетей, основанная на технологии акустического резонанса. Решение обеспечивает точечную оценку состояния трубопроводов без вскрытия и остановки системы.

- Все решения апробированы в пилотном режиме и уже продемонстрировали высокую эффективность — ускорение диагностики, снижение аварийности и существенную экономию ресурсов, - подчеркнули в Минэнерго Казахстана.

 

 

 

 

