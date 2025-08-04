В Северо-Казахстанской области усиливают борьбу с наркопреступностью за счёт высоких технологий, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Polisia.kz, в Петропавловске прошла рабочая встреча сотрудников управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции с представителями IT-сообщества.

На встрече обсуждались современные схемы бесконтактного сбыта синтетических наркотиков, методы сокрытия платежей и уязвимости, которые можно использовать для пресечения преступной деятельности.

Особое внимание уделили возможностям цифровых технологий в правоохранительной сфере. Среди предложений — использование искусственного интеллекта, создание чат-бота для анонимных обращений от граждан и усиление мониторинга в интернете.

"В этой сфере нет мгновенных решений. Каждое предложение требует тщательной проработки и должно начинаться с открытого диалога. Важно понимать, как проблему видят активные представители гражданского общества", — отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО, подполковник полиции Руслан Умбетов.

Активное участие в дискуссии приняли члены совета по профилактике наркоправонарушений при ДП СКО. По итогам встречи новым участникам совета были вручены удостоверения.

Полицейские подчеркнули, что взаимодействие с обществом и технологический подход являются важными условиями успешной реализации концепции "Закон и порядок".