ИИ будет решать, кого взять на работу? Казахстан определил правила

В Астане представители государства, работодателей и профсоюзов подписали Астанинскую трипартийную декларацию «Алгоритмический контроль, роль профсоюзов, ответственность бизнеса». Документ закрепляет согласованные подходы к использованию цифровых технологий и искусственного интеллекта в сфере труда. Главный принцип — при внедрении ИИ человек должен оставаться в центре технологических изменений. Речь идет о защите трудовых прав, развитии человеческого капитала, переобучении работников и сохранении участия человека в решениях, которые затрагивают их права и интересы.

На Международном форуме «Цифровой труд и искусственный интеллект» представители государства, профсоюзов, бизнеса, международных организаций и эксперты обсудили влияние ИИ на занятость, профессиональные навыки и развитие платформенной экономики. В работе форума приняли участие первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев и вице-министр Бахтияр Жазыкпаев. По словам Туякбаева, развитие технологий должно сопровождаться повышением качества и безопасности рабочих мест и расширением возможностей для занятости.

Вице-министр Бахтияр Жазыкпаев рассказал о применении ИИ в системе Enbek. ИИ-ассистент «Айдана» уже провел более 61 тыс. диалогов с гражданами, причем 77% обращений решаются без участия оператора. Развивается и Цифровая служба занятости, которая подбирает вакансии с учетом профессии, опыта и квалификации человека. В рамках пилотного проекта в Мангистауской и Павлодарской областях за два месяца гражданам направили около 60 тыс. персональных предложений, более 3 тыс. человек нашли работу по рекомендациям системы.

ИИ используют и при разработке профессиональных стандартов. Конфигуратор анализирует данные более чем из 150 источников и позволяет подготовить проект стандарта за 3–5 дней вместо примерно трех месяцев. С его помощью уже разработано 100 проектов. При этом экспертная оценка и окончательное решение остаются за человеком. Еще одно направление — выявление рисков нарушения трудовых прав и производственного травматизма. Карта трудовых рисков охватывает 99,5 тыс. предприятий по 23 показателям.

Система уже выявила около 2,4 тыс. предприятий с повышенным риском нарушений или социально-трудовых конфликтов. В Минтруда подчеркнули, что внедрение ИИ должно давать практический результат для работников — помогать быстрее находить работу, получать государственные услуги, сокращать административные процедуры и своевременно выявлять риски нарушения трудовых прав. При этом решения, затрагивающие права граждан, должны приниматься с участием человека.