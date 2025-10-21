В Казахстане готовятся внедрить технологии искусственного интеллекта для борьбы с наркорекламой в интернете и социальных сетях. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в этом году выявлено около 26 тысяч материалов с противоправным содержанием, связанных с распространением наркотиков, из которых около 6 тысяч уже заблокированы.

"В этом направлении внедряются специальные информационные системы и технические установки. Планируется подключение искусственного интеллекта, можно сказать, что этот процесс уже начался. Совместно с отечественными IT-компаниями формируются базы данных, позволяющие оперативно выявлять и блокировать сайты с подобным контентом", — отметил Бакытжан Амирханов.

Он добавил, что с начала года были заблокированы около 35 тысяч банковских карт и счетов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на сумму примерно 2,5 миллиарда тенге.

По данным МВД, около 60% наркорекламы распространяется через Telegram, однако ведомство активно сотрудничает и с другими крупными онлайн-платформами, включая Meta и OLX.

"Сегодня эти площадки помогают нам блокировать противоправный контент. Ранее, например, на OLX могли размещаться скрытые объявления под видом предложений о работе курьером, которые вели к ссылкам в Telegram. Сейчас такие факты оперативно выявляются и блокируются", — сообщил представитель МВД.

В МВД подчеркнули, что внедрение искусственного интеллекта станет важным шагом в системной борьбе с наркопреступностью в цифровом пространстве и позволит быстрее реагировать на новые угрозы в сети.