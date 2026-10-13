ИИ для раннего выявления Паркинсона будут изучать Казахстан и Бельгия

Президент Касым-Жомарт Токаев, Король Бельгии Филипп и Королева Матильда посетили международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, где им представили совместные казахско-бельгийские проекты в сфере ИИ, науки и образования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Главам государств и Королеве показали экспозицию центра, зону робототехники и возможности ИИ-кинотеатра. Также им представили стратегию развития Alem.ai, образовательную программу TUMO Astana и совместную казахско-бельгийскую зеркальную лабораторию искусственного интеллекта и математики.

Среди первых инициатив лаборатории — NeuroLearn, объединяющий исследования в области искусственного интеллекта, нейронауки и адаптивного обучения, а также ParkScreen, где технологии ИИ планируют использовать для раннего скрининга болезни Паркинсона.

Во время посещения Гентский университет передал казахстанским школьникам и студентам телескоп с автографами лауреатов Нобелевской премии по физике Франсуа Энглера, Герарда ’т Хоофта и Мишеля Майора, а также бельгийского астронавта Франка Де Винне.

В Alem.ai также прошел Форум ректоров Казахстана и Бельгии с участием Касым-Жомарта Токаева, Короля Филиппа и Королевы Матильды. Главной темой стало влияние искусственного интеллекта на образование и научные исследования.

Руководители вузов обсудили применение ИИ и машинного обучения в преподавании и науке, совместные образовательные и исследовательские проекты, академическую мобильность и обмен опытом в цифровой трансформации высшего образования.

По итогам форума университеты Казахстана и Бельгии подписали ряд соглашений и меморандумов.