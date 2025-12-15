В Алматинской области Министерство обороны Казахстана запустило пилотный проект Sarbaz+, который должен изменить сам подход к срочной воинской службе. В экспериментальной воинской части 78460 журналистам показали, как сегодня готовят солдат по новой модели: с акцентом на цифровые навыки, безопасность личного состава и развитие человеческого капитала.

В рамках проекта новобранцы проходят обучение с использованием электронных учебных модулей, VR-тренажёров и цифровых платформ, а также работают с наставниками из числа опытных военнослужащих. Подготовка становится более гибкой и прикладной – навыки, полученные за год службы, могут быть востребованы не только в армии, но и в гражданской сфере.

Также корреспондент BAQ.KZ посетила Военно-спортивный колледж Министерства обороны и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи – ключевые учебные площадки, где формируются будущие кадры для Вооружённых Сил.

Как выглядит служба по-новому и каким курсом движется казахстанская армия – в спецрепортаже BAQ.KZ.