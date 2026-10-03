На международной выставке AI & Digital Bridge 2026 продемонстрированы отечественные ИИ-решения и инновационные цифровые разработки в самых разных отраслях. В частности, на экспозиции презентованы масштабные инициативы и технологические проекты в нефтегазовой промышленности, сфере государственных услуг и индустрии робототехники.

«ҚазМұнайГаз» внедрил на месторождении Восточный Молдабек цифровой двойник с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель Правления компании Асхат Хасенов.

Система моделирует пласт, скважины и инфраструктуру, за несколько часов просчитывает 600–700 сценариев разработки и определяет оптимальные точки бурения. ИИ-двойник КМГ позволит вдвое повысить нефтеотдачу на Восточном Молдабеке, увеличив коэффициент извлечения нефти с 14% до 30%. В течение пяти лет технологию планируется масштабировать на 12 месторождений, что охватит 90% добычи компании и позволит дополнительно получить не менее 2,9 млн тонн нефти.

«Раньше на расчеты уходили месяцы, сегодня – часы. На одном из участков ИИ показал, что вместо шести вертикальных скважин необходимо пробурить две вертикальные и две горизонтальные. Только на этом решении экономия составляет около 600 млн теңге», — рассказал председатель правления КМГ Асхат Хасенов.

Голосовой ассистент колл-центра 1414 принял порядка 27 тыс. звонков в Казахстане

В рамках цифровизации и исполнения поручения Главы государства в государственной корпорации «Правительство для граждан» разработан и внедрен виртуальный ассистент для консультации граждан, обратившихся в колл-центр 1414.

По словам председателя Правления госкорпорации Армана Кенжегалиева, на сегодня ассистент предоставляет самые востребованные государственные услуги, консультации по вопросам получения документов, удостоверяющих личность, регистрации недвижимости, регистрации юридических лиц, как получить водительское удостоверение, по социальным отчислениям. При этом в планах на будущее - обучить ассистента выдавать справки.

«В ближайшее время мы также планируем подключить динамические услуги. Это справки, к примеру, психо-, наркодиспансеры, тубдиспансеры, наличие судимости, в том числе проверка административных штрафов либо запретов на выезд за пределы Казахстана», — сообщил Арман Кенжегалиев.

Система работает в боевом режиме на государственном, русском и смешанном языках. На сегодня виртуальный ассистент принял порядка 27 тыс. звонков, из которых около 40% обработал самостоятельно без переадресации на операторов первой линии.

В Казахстане создадут новую индустрию робототехники с локальным хабом в Астане

В рамках визита Главы государства в Шанхай подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве с компанией Unitree, являющейся мировым лидером в сфере робототехники. Оно предполагает развитие передовых технологических направлений и внедрение инноваций. Об этом на выставке AI & Digital Bridge 2026 сообщил СЕО компании Qazbot Владислав Сафаров.

«Наша цель — создание в Казахстане новой индустрии робототехники. На первом этапе мы реализуем проект по строительству в городе Астане локального регионального хаба. Мы будем производить три линейки продукции – это гуманоидная робототехника, роботы RobotDogs и сервисные роботы для торговых центров, гостиниц», — сообщил Владислав Сафаров.

Пилотный проект охватит Астану и Алматы, где роботы будут задействованы для информирования населения на объектах ЛРТ, в социальных объектах и на других локациях.