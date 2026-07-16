ИИ, электромобили и облачные технологии: о чем Токаев договорился с Xiaomi
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял партнера и президента Xiaomi Corporation Лу Вэйбина.
В ходе беседы с руководством компании, являющейся одним из мировых лидеров в сфере высоких технологий, были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание формированию современной цифровой экономики, развитию искусственного интеллекта и высокотехнологичной промышленности.
Касым-Жомарт Токаев отметил растущую популярность бренда Xiaomi в нашем регионе. Учитывая колоссальный опыт компании во внедрении передовых технологий, было предложено изучить потенциал реализации совместных проектов в области ИИ, вычислительных мощностей, облачных технологий и цифровых платформ.
В свою очередь Лу Вэйбин поделился стратегическими планами развития корпорации.
Руководство Xiaomi рассматривает возможности перехода к более упорядоченной дистрибуции на рынке Казахстана и Центральной Азии.
В повестке дня также стоит вопрос о подготовке местных кадров для обслуживания сложных ИИ-систем.
В этом контексте Глава государства отметил заинтересованность нашей страны в налаживании партнерства в области производства электромобилей, аккумуляторов, а также интеллектуальных транспортных систем.
В завершение Глава государства подтвердил готовность поддержать инициативы компании Xiaomi, направленные на расширение сферы деятельности на рынке Казахстана и развитие долгосрочного стратегического партнерства.
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