ИИ, электромобили и облачные технологии: о чем Токаев договорился с Xiaomi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял партнера и президента Xiaomi Corporation Лу Вэйбина.

В ходе беседы с руководством компании, являющейся одним из мировых лидеров в сфере высоких технологий, были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание формированию современной цифровой экономики, развитию искусственного интеллекта и высокотехнологичной промышленности.

Касым-Жомарт Токаев отметил растущую популярность бренда Xiaomi в нашем регионе. Учитывая колоссальный опыт компании во внедрении передовых технологий, было предложено изучить потенциал реализации совместных проектов в области ИИ, вычислительных мощностей, облачных технологий и цифровых платформ.

В свою очередь Лу Вэйбин поделился стратегическими планами развития корпорации.

Руководство Xiaomi рассматривает возможности перехода к более упорядоченной дистрибуции на рынке Казахстана и Центральной Азии.

В повестке дня также стоит вопрос о подготовке местных кадров для обслуживания сложных ИИ-систем.

В этом контексте Глава государства отметил заинтересованность нашей страны в налаживании партнерства в области производства электромобилей, аккумуляторов, а также интеллектуальных транспортных систем.

В завершение Глава государства подтвердил готовность поддержать инициативы компании Xiaomi, направленные на расширение сферы деятельности на рынке Казахстана и развитие долгосрочного стратегического партнерства.