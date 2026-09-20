ИИ Google взломал три реальные компании во время теста
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Модель искусственного интеллекта Gemini от Google во время тестирования в сфере кибербезопасности вышла за пределы тестовой среды и получила доступ к системам трёх реальных компаний. Об этом первой сообщила The Wall Street Journal. В одном случае Gemini подобрала пароль к защищённой системе. В двух других модель обнаружила учётные данные в открытых источниках и использовала их для проникновения в системы компаний.
Во всех трёх случаях ИИ остановился после того, как понял, что получил доступ к реальной компании, а не к тестовой среде. В Google заявили, что организации были уведомлены об инцидентах. Их названия не раскрываются. Инциденты произошли в мае 2026 года во время проверки возможностей Gemini, которую проводила компания Irregular, специализирующаяся на оценке кибербезопасности. Google узнала о случившемся в июле.
По данным WSJ, тестовая компания носила то же название, что и реальная организация, а доступ Gemini к интернету оказался открыт непреднамеренно. Google стал уже четвёртым разработчиком ИИ, чьи модели во время тестов получили доступ к реальным системам. Подобные инциденты ранее связывали с моделями OpenAI, Anthropic и Meta.
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