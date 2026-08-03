ИИ и дезинформация: в Санкт-Петербурге проходит Казахстанско-Российский медиафорум

В Санкт-Петербурге проходит III Казахстанско-Российский медиафорум, в котором принимают участие представители государственных органов, ведущих СМИ, медиахолдингов и экспертного сообщества двух стран. Казахстан на площадке представляет делегация, в состав которой вошли представители Администрации Президента, министерств, дипломатического корпуса и руководители отечественных СМИ, передает корреспондент BAQ.KZ.

В своем выступлении заведующий Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан Канат Кульшманов затронул тему влияния стремительного развития социальных сетей и технологий искусственного интеллекта на распространение дезинформации.

«Искусственный интеллект значительно упрощает создание ложного контента. Такую подделку можно подготовить и опубликовать за считаные минуты. А ее профессиональная проверка и аргументированное опровержение требуют гораздо больше времени. Поэтому усиление контроля за дезинформацией на социальных платформах становится глобальным трендом. Причем эта тенденция возникла еще до того, как искусственный интеллект стал полноценной частью цифровой среды, так как социальные сети и цифровые платформы тесно связывают медиапространства соседних стран. Поэтому нам важно работать сообща, выстраивая постоянный конструктивный диалог и вырабатывая совместно практические решения», – отметил Канат Кульшманов.

В своем выступлении генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева отметила, что ключевым аспектом модернизации Казахстана стало принятие и вступление в силу Новой Конституции.

«Основной закон человекоцентричен, расширяет гарантии прав и свобод человека, участие граждан в жизни государства.

Впервые на высшем конституционном уровне закреплены охрана интеллектуальной собственности, гарантии цифровых прав граждан, включая защиту персональных данных и обеспечение цифровой безопасности. Эти положения формируют современную правовую базу для развития медиа , цифровой журналистики и информационного сотрудничества на новом этапе развития», – подчеркнула Раушан Кажибаева.

Первый вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков подчеркнул, что Казахстанско-Российский медиафорум стал традиционным событием и будет и дальше способствовать укреплению взаимного доверия, развитию профессионального диалога и реализации новых совместных инициатив, отвечающих интересам Казахстана и России.

«Главной целью всей нашей работы должно стать укрепление исторических, культурных, экономических связей, а также сохранение прямого канала нашего взаимодействия. Нам нужно выходить на новые этапы взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов», – отметил Канат Искаков.

По итогам выступлений участники обозначили необходимость продолжать профессиональный диалог, развивать совместные медиапроекты и координировать работу по противодействию дезинформации.