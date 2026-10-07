ИИ и климат: в Московском Патриархате обозначили задачу для религиозных лидеров

Религиозным общинам важно участвовать в осмыслении процессов, связанных с развитием искусственного интеллекта и изменением климата. Об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерей Игорь Выжанов на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, вопросы искусственного интеллекта и климата сегодня широко обсуждаются во всем мире и требуют реакции в том числе со стороны религиозных сообществ.

"Вопросы изменения климата, искусственного интеллекта – это то, о чем много говорится в современном мире. Наша задача как верующих людей состоит в осмыслении этих процессов, в том, чтобы понять, где реальность, а где фантазии", – сказал Игорь Выжанов.

Он отметил, что при обсуждении новых технологий и глобальных процессов необходимо определить их реальное влияние на человека и общество.

"В случае таких вопросов, как климат и искусственный интеллект, мы должны определить, что действительно реально, а что является очередной фантазией человечества", – заявил он.

Представитель Московского Патриархата также отметил работу Казахстана по развитию межрелигиозного диалога.

По его словам, Съезд лидеров мировых и традиционных религий за годы работы стал постоянной площадкой для встреч представителей различных конфессий со всего мира.

"Республика Казахстан на протяжении многих лет проводит в международном пространстве масштабную работу по развитию межрелигиозного диалога в самых разных его аспектах и проявлениях. Здесь исторически сосуществуют самые разные культуры и вероисповедания", – сказал Выжанов.

Он также подчеркнул значение работы Секретариата Съезда и Международного центра межрелигиозного и межконфессионального диалога, которые собирают позиции различных религиозных общин по актуальным вопросам современности.