ИИ и климат: в Московском Патриархате обозначили задачу для религиозных лидеров
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Религиозным общинам важно участвовать в осмыслении процессов, связанных с развитием искусственного интеллекта и изменением климата. Об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерей Игорь Выжанов на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, вопросы искусственного интеллекта и климата сегодня широко обсуждаются во всем мире и требуют реакции в том числе со стороны религиозных сообществ.
"Вопросы изменения климата, искусственного интеллекта – это то, о чем много говорится в современном мире. Наша задача как верующих людей состоит в осмыслении этих процессов, в том, чтобы понять, где реальность, а где фантазии", – сказал Игорь Выжанов.
Он отметил, что при обсуждении новых технологий и глобальных процессов необходимо определить их реальное влияние на человека и общество.
"В случае таких вопросов, как климат и искусственный интеллект, мы должны определить, что действительно реально, а что является очередной фантазией человечества", – заявил он.
Представитель Московского Патриархата также отметил работу Казахстана по развитию межрелигиозного диалога.
По его словам, Съезд лидеров мировых и традиционных религий за годы работы стал постоянной площадкой для встреч представителей различных конфессий со всего мира.
"Республика Казахстан на протяжении многих лет проводит в международном пространстве масштабную работу по развитию межрелигиозного диалога в самых разных его аспектах и проявлениях. Здесь исторически сосуществуют самые разные культуры и вероисповедания", – сказал Выжанов.
Он также подчеркнул значение работы Секретариата Съезда и Международного центра межрелигиозного и межконфессионального диалога, которые собирают позиции различных религиозных общин по актуальным вопросам современности.
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