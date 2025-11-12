ИИ и цифровизация меняют рынок труда: Токаев о профессиях будущего
Главы государств в формате видеоконференцсвязи принимают участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске. Нынешний форум посвящен теме "Рабочие профессии – драйвер роста экономики", передаёт BAQ.KZ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития рабочих профессий и цифровых компетенций для устойчивого экономического роста страны,
"2025 год в Казахстане был объявлен Годом рабочих профессий, и сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на поддержку специалистов, повышение престижа рабочих профессий и реформу системы профессионального образования", — отметил глава государства.
Токаев подчеркнул, что страны, последовательно инвестирующие в эти направления, занимают лидирующие позиции по инновациям и устойчивому развитию.
Президент также обратил внимание на влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда. "ИИ, тотальная цифровизация и автоматизация производственных процессов уже кардинально меняют глобальный рынок труда. Рабочий будущего должен умело управлять интеллектуальными системами и цифровыми платформами", — заявил он.
По его словам, высокая квалификация и современные навыки специалистов становятся фундаментом промышленного роста и технологической модернизации Казахстана. В этой связи в стране недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования.
