Главы государств в формате видеоконференцсвязи принимают участие в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске. Нынешний форум посвящен теме "Рабочие профессии – драйвер роста экономики", передаёт BAQ.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития рабочих профессий и цифровых компетенций для устойчивого экономического роста страны,

"2025 год в Казахстане был объявлен Годом рабочих профессий, и сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на поддержку специалистов, повышение престижа рабочих профессий и реформу системы профессионального образования", — отметил глава государства.

Токаев подчеркнул, что страны, последовательно инвестирующие в эти направления, занимают лидирующие позиции по инновациям и устойчивому развитию.

Президент также обратил внимание на влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда. "ИИ, тотальная цифровизация и автоматизация производственных процессов уже кардинально меняют глобальный рынок труда. Рабочий будущего должен умело управлять интеллектуальными системами и цифровыми платформами", — заявил он.

По его словам, высокая квалификация и современные навыки специалистов становятся фундаментом промышленного роста и технологической модернизации Казахстана. В этой связи в стране недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования.