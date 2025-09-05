В Мажилис внесён проект Цифрового кодекса. Одновременно на рассмотрении находится законопроект об Искусственном интеллекте, а также готовятся поправки в закон о цифровых активах. Такой параллельный процесс вызвал резкую реакцию профессионального сообщества, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Председатель Национальной ассоциации блокчейн Даурен Карашев в беседе с корреспондентом BAQ.KZ заявил, что сам смысл Цифрового кодекса – это объединение и упорядочивание всех ключевых направлений цифровой экономики в единой нормативной рамке. Искусственный интеллект, блокчейн, большие данные и интернет вещей – взаимосвязанные технологии, которые невозможно регулировать в отрыве друг от друга.

По его словам, разделение цифровых направлений по разным законам разрушает идею консолидации и создаёт риски противоречий, а также открывает дорогу для "искусственных барьеров" в регулировании.

Даурен Карашев уточнил, что к самому факту разработки Цифрового кодекса у него также есть вопросы.

"Многие критикуют, что цифровизация ещё не сформировалась. Отношения сырые, на стадии развития. Кодифицировать их сейчас преждевременно. Кодекс заложит фундамент, но он может не только стимулировать рост, но и ограничить отрасль, загнав её в рамки", – сказал глава Ассоциации.

Тем не менее, отмечает эксперт, политическое решение о принятии Кодекса уже принято, и процесс запущен.

Конфликт с законом об ИИ

Главная претензия связана с тем, что нормы, касающиеся цифровых активов, оказались "запихнуты" в законопроект об "Искусственном интеллекте". Карашев считает это нелогичным и опасным для рынка.

"Рабочая группа создавалась для закона об ИИ. Я туда не напрашивался, потому что это не моя сфера. Но именно туда внесли поправки по цифровым активам. Получается, эксперты должны втискиваться, ждать своей очереди, работать в условиях ограниченного времени. Это абсурдно. Цифровые активы намного шире и сложнее, чем ИИ, и должны рассматриваться отдельно, в рамках Цифрового кодекса", – считает эксперт.

Тем не менее эти нормы поместили в законопроект об искусственном интеллекте.

"Такой пренебрежительный подход к цифровым активам происходит из-за того, что некоторые ключевые фигуры в Парламенте, некоторые депутаты считают, что они очень сильно разбираются в теме и в кратчайшие сроки раскидают эти вопросы. Если так было бы, то у нас 97% цифровых активов не были бы в тени. К сожалению, это всё происходит из-за вот такого тяп-ляп отношения к этой сфере", – заявил Карашев.

Он подчеркнул, что сфера цифровых активов очень сложная, затрагивает финансы, финтех, всё подряд, в отличие от искусственного интеллекта.

Угроза для криптобирж

Даурен Карашев также предупредил о конкретных рисках. В законопроект об ИИ внесены поправки, которые фактически откладывают обязательства майнеров продавать 100% добытых цифровых активов на казахстанских криптобиржах до 2027 года.

"По действующему законодательству с 2026 года майнеры должны были реализовывать всё добытое сырьё на отечественных платформах. Это гарантировало бы налоги и комиссии в бюджет. Но теперь их фактически освободили от этой нормы. До 2027 года они смогут спокойно торговать за рубежом, прокачивая чужие юрисдикции. Это удар по казахстанским биржам и по государству", – отметил эксперт.

Эту норму Карашеву удалось отстоять в рамках законопроекта об искусственном интеллекте. Но параллельно будет идти проект Цифрового кодекса, в рабочую группу которого он уже не входит.

В сопутствующий закон аккуратно могут внести те же поправки, которые отменят то, что с борьбой было принято в законопроекте об искусственном интеллекте.

Поле для лоббизма

По мнению Карашева, одновременное продвижение двух законопроектов – Цифрового кодекса и закона об ИИ – создаёт удобное поле для лоббистов.

"На разных фронтах можно аккуратно впихивать нормы, которые не заметят эксперты и общественность. Я это видел ещё в 2024 году, когда в закон о статистике в последний момент добавили абсурдную норму по USDT. Тогда рынок взорвался от критики. Сейчас может повториться то же самое", – отметил он.

Эксперт считает, что цифровые активы должны обсуждаться исключительно в рамках Цифрового кодекса. В противном случае государство рискует получить разрозненное регулирование и потерю контроля над одной из самых чувствительных отраслей цифровой экономики.