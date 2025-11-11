Казахстанская геологическая отрасль выходит на новый уровень цифровизации. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в стране создается полностью цифровая экосистема недропользования - от подачи заявки до анализа геоданных с применением искусственного интеллекта.

"Сегодня отрасль становится прозрачной, управляемой и доступной - благодаря внедрению Единой платформы недропользования. Она обеспечивает полный цифровой цикл: от подачи заявки до выдачи лицензии", — отметил вице-министр.

На платформе уже доступны 22 государственные услуги, внедрены электронные аукционы и система онлайн-оплаты подписных бонусов. В этом году через платформу выдано 729 лицензий и проведено 4 аукциона на 61 лот - общая сумма подписных бонусов составила 45,4 миллиарда тенге.

89% отчётности теперь принимается в электронном виде, что позволило сократить ручные проверки. Более 73% первичной геологической информации уже переведено в цифру, к концу года будет оцифровано 97%, а завершение проекта запланировано на 2026 год.

Новый этап - использование искусственного интеллекта. В Казахстане запущен проект Big Data, который реализуется по методологии акселерационной программы ОАЭ.