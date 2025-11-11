  • 11 Ноября, 11:02

ИИ и цифровые карты: как Казахстан обновляет геологическую отрасль

В Казахстане запущен проект Big Data, который реализуется по методологии акселерационной программы ОАЭ.

Сегодня, 10:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
60
Фото: freepik.com

Казахстанская геологическая отрасль выходит на новый уровень цифровизации. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в стране создается полностью цифровая экосистема недропользования - от подачи заявки до анализа геоданных с применением искусственного интеллекта.

"Сегодня отрасль становится прозрачной, управляемой и доступной - благодаря внедрению Единой платформы недропользования. Она обеспечивает полный цифровой цикл: от подачи заявки до выдачи лицензии", — отметил вице-министр.

На платформе уже доступны 22 государственные услуги, внедрены электронные аукционы и система онлайн-оплаты подписных бонусов. В этом году через платформу выдано 729 лицензий и проведено 4 аукциона на 61 лот - общая сумма подписных бонусов составила 45,4 миллиарда тенге.

89% отчётности теперь принимается в электронном виде, что позволило сократить ручные проверки. Более 73% первичной геологической информации уже переведено в цифру, к концу года будет оцифровано 97%, а завершение проекта запланировано на 2026 год.

Новый этап - использование искусственного интеллекта. В Казахстане запущен проект Big Data, который реализуется по методологии акселерационной программы ОАЭ.

"В результате будет сформирована полностью оцифрованная и структурированная база геологических данных в машиночитаемом формате. Завершение проекта ожидается в 2028 году. Финансирование ведётся за счёт средств недропользователей.", — сообщил вице-министр. 

Самое читаемое

Наверх