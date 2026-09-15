ИИ-институт, дата-центр на 1 ГВт и трансфер технологий: что Казахстан получит от сотрудничества с Кореей

Казахстан и Южная Корея намерены вывести технологическое сотрудничество на новый уровень. О том, что партнерство с Кореей может дать Казахстану, каким потенциалом обладает планируемая в Павлодаре экосистема дата-центров мощностью до 1 ГВт и какую роль может сыграть Институт искусственного интеллекта, корреспондент BAQ.KZ поговорил с директором Центра по работе с данными и цифровыми решениями КИСИ Алией Канатовой.

- Алия, как вы оцениваете нынешний потенциал технологического сотрудничества Казахстана и Южной Кореи? В каких направлениях корейский опыт особенно важен для нашей страны?

- Я оцениваю потенциал этого сотрудничества очень высоко. Корея - интересный партнер для Казахстана, поскольку за несколько десятилетий ей удалось построить экономику, основанную не только на природных ресурсах, но и на знаниях, технологиях и человеческом капитале.

Для нас интересны не столько готовые корейские технологии, сколько сама модель технологического развития страны. Особенно ценен опыт в сфере искусственного интеллекта, микроэлектроники, роботизации, цифровых государственных услуг, Smart City и подготовки научных кадров.

Казахстан сейчас переходит к следующему этапу цифровой трансформации. Поэтому вопрос уже не только в самой цифровизации, а в формировании собственных технологических компетенций. С этой точки зрения важно создавать совместные с Кореей исследовательские и инженерные центры, а также наладить трансфер технологий.

- В Казахстане озвучена инициатива по созданию первого Института искусственного интеллекта совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий. Что такой институт может дать отечественной ИИ-экосистеме?

- На мой взгляд, ценность института будет определяться не его названием, а тем, какие функции он будет выполнять.

Если он станет очередной образовательной организацией, которая занимается только подготовкой специалистов, его эффект может оказаться ограниченным. Но если институт сможет объединить в одной среде научные исследования, инженерные разработки, бизнес и государственный сектор, это станет действительно важным проектом.

Сегодня Казахстану нужны не только программисты, но и исследователи в области ИИ, инженеры, специалисты по работе с данными, а также кадры, способные внедрять искусственный интеллект в конкретные отрасли.

Например, одним из практических направлений работы института может стать оптимизация производственных процессов в горнодобывающей промышленности, прогнозирование в энергетике или анализ данных в государственном управлении.

Поэтому я бы рассматривала этот институт как потенциальный научно-технологический центр Казахстана в сфере искусственного интеллекта.

- В Павлодаре планируется создать экосистему центров обработки данных мощностью до 1 ГВт. Достаточно ли такого проекта, чтобы Казахстан стал центром вычислительных мощностей Центральной Азии?

- Один гигаватт - это очень большой показатель. Но здесь важно понимать: мощность дата-центров и превращение страны в технологический хаб - это две разные вещи.

Нам нужны не просто здания, в которых будут размещаться серверы, а полноценная вычислительная инфраструктура. Она должна включать доступную и стабильную электроэнергию, высокоскоростную связь, GPU-инфраструктуру, облачные сервисы, системы кибербезопасности и квалифицированных специалистов, способных всем этим управлять.

Если проект в Павлодаре будет развиваться вместе с такой экосистемой, Казахстан сможет значительно укрепить свои позиции в Центральной Азии.

Но целью не должно быть просто строительство «самого большого дата-центра». Гораздо важнее, кто и для чего будет использовать эти вычислительные мощности. Доступ к инфраструктуре должны получить наука, бизнес, ИИ-стартапы и государственный сектор.

- Насколько важен для Казахстана вопрос цифровой безопасности и суверенитета данных при привлечении зарубежных технологий и инфраструктуры?

- Этот вопрос необходимо рассматривать не как дополнительное условие технологических проектов, а как часть национальной безопасности.

В экономике будущего данные будут иметь не меньшее значение, чем нефть и другие природные ресурсы. Поэтому важно не только то, где они хранятся, но и кто имеет к ним доступ, какие технологии используются и в каких случаях страна может оказаться зависимой от внешнего провайдера.

Я бы выделила три основных риска: утечка данных, уязвимость перед кибератаками и технологическая зависимость.

Конечно, препятствовать приходу иностранных компаний не нужно. Казахстану необходимы инвестиции и технологии. Однако в отношении стратегически важных данных должны действовать четкие правила, требования безопасности и государственный контроль.

- Если технологическое сотрудничество с Кореей будет успешно реализовано, в каких сферах обычные казахстанцы смогут первыми почувствовать его результаты?

- Думаю, в первую очередь это будет заметно по качеству услуг.

Ускорение государственных услуг, более удобные цифровые сервисы, повышение качества диагностики в медицине, более эффективное управление образованием, транспортом и коммунальными системами - это направления, изменения в которых граждане смогут почувствовать непосредственно в повседневной жизни.

Второй эффект будет заметен на рынке труда. Новые технологические проекты создают не только рабочие места, но и новые профессии.

Но для меня самый важный результат заключается в другом. Если через пять лет в Казахстане станет больше не только компаний, использующих корейские технологии, но и казахстанских инженеров, исследователей и стартапов, которые сами разрабатывают такие технологии, это и будет настоящим результатом сотрудничества.

Высший уровень технологического партнерства - не покупка готового продукта, а совместное создание новых технологий с последующим выходом с ними на другие рынки.