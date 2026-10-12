ИИ-кластер на 1 ГВт и интернет через Каспий: Жаслан Мадиев рассказал о новых проектах Казахстана

В Экибастузе планируют создать масштабную инфраструктуру для искусственного интеллекта мощностью не менее 1 ГВт, а Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи рассчитывают запустить уже на этой неделе. Эти проекты Казахстан представил бельгийской делегации в ходе государственного визита Короля Филиппа и Королевы Матильды. Какие еще договоренности обсуждались и к каким инициативам намерены привлечь бельгийских инвесторов, корреспонденту BAQ.KZ рассказал министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

ИИ-кластер в Экибастузе и связь через Каспий

Во время двусторонних переговоров казахстанская сторона представила бельгийским партнерам ключевые направления развития искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и технологической экосистемы страны.

Одним из наиболее масштабных проектов станет создание инфраструктуры для искусственного интеллекта в Экибастузе. Речь идет о планируемом ИИ-кластере на базе современных вычислительных чипов, мощность которого должна составить не менее 1 ГВт.

«Мы планируем запустить крупнейший AI-кластер на основе продвинутых чипов искусственного интеллекта с мощностью не менее 1 ГВт в городе Экибастузе. Мы также призвали инвесторов и компании из Бельгии участвовать в этих крупнейших проектах», – сообщил Жаслан Мадиев.

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Еще один проект, представленный бельгийской делегации, – Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС). Она должна обеспечить дополнительный маршрут передачи данных через Каспийское море и укрепить международную цифровую связанность Казахстана.

По словам министра, запуск линии запланирован на текущую неделю.

«Мы показали проекты по укреплению цифровой инфраструктуры, в частности это Транскаспийская ВОЛС, которую мы планируем запустить уже на этой неделе в рамках визита главы государства в Баку», – рассказал он.

Мадиев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении бельгийских компаний к реализации крупных цифровых и инфраструктурных проектов.

Цифровые права и искусственный интеллект в образовании

Отдельной темой переговоров стали изменения в законодательстве Казахстана, направленные на развитие цифровой экономики.

Министр сообщил, что бельгийской стороне представили институциональные реформы, включая закрепление цифровых прав граждан, регулирование искусственного интеллекта, развитие телекоммуникационной отрасли и инфраструктуры центров обработки данных.

«Мы презентовали наши институциональные реформы, то есть начиная от внедрения в Конституцию норм и цифровых прав для граждан, законов, закон об искусственном интеллекте, цифровой кодекс, апгрейд законодательства по телекому и дата-центрам», – отметил Мадиев.

Еще одним приоритетом остается подготовка специалистов для цифровой экономики. Казахстан развивает программы повышения квалификации и переобучения, в том числе для государственных служащих и представителей бизнеса.

В ходе переговоров также представили Qazaq AI Research University (QAIRU) – специализированный исследовательский университет в области искусственного интеллекта, начавший работу в сентябре 2026 года.

Кроме того, министр рассказал бельгийским партнерам о планах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования.

Совместные лаборатории с Ghent University и KU Leuven

Казахстан и Бельгия намерены расширять научно-технологическое сотрудничество, в том числе через совместные исследования и подготовку специалистов.

Как рассказал Жаслан Мадиев, ранее стороны подписали соглашения с бельгийскими университетами.

Одно из направлений связано с Ghent University (Гентским университетом) и созданием математической лаборатории в области искусственного интеллекта на площадке международного центра alem.ai.

«В рамках визита нашего главы государства в Бельгию в текущем году мы подписали ряд соглашений, в том числе с Гентским университетом по открытию математической лаборатории по искусственному интеллекту в alem.ai, которая была запущена совсем недавно», – сообщил министр.

Еще одним партнером выступает бельгийский университет KU Leuven. Сотрудничество с ним предусматривает запуск исследовательской лаборатории в области критически важных минералов и редкоземельных материалов.

По словам Мадиева, такие инициативы направлены не только на развитие научных исследований, но и на подготовку квалифицированных специалистов.

В рамках государственного визита Король Филипп и Королева Матильда также планируют посетить центр alem.ai.

Там бельгийской делегации представят казахстанскую экосистему искусственного интеллекта. Кроме того, запланирован круглый стол с участием ректоров университетов, представителей исследовательских институтов и лабораторий.

Спутники и ИИ помогут оценивать водные ресурсы Казахстана

Еще одним перспективным направлением сотрудничества Казахстана и Бельгии министр назвал космические технологии.

В частности, речь идет о применении спутниковых снимков и искусственного интеллекта для анализа водных ресурсов.

По словам Жаслана Мадиева, соответствующее сотрудничество развивается с компанией Hydrosat, специализирующейся на спутниковых данных и аналитике.

«В рамках визита главы государства мы подписали с компанией Hydrosat соглашение о применении снимков спутников дистанционного зондирования Земли с применением искусственного интеллекта для оценки потенциала водного обеспечения и проектов в этой сфере», – рассказал министр.

Практическим примером такого взаимодействия стал пилотный проект в Жамбылской области.

Как сообщил Мадиев, Казахстан совместно с Hydrosat работает над применением спутниковых данных для оценки ситуации с водными ресурсами региона. О результатах проекта планируется рассказать дополнительно.

Министр подчеркнул, что искусственный интеллект, цифровая инфраструктура, научные исследования, критически важные минералы и космические технологии остаются перспективными направлениями сотрудничества Казахстана и Бельгии.

Казахстанская сторона рассчитывает, что представленные инициативы позволят расширить участие бельгийских инвесторов и технологических компаний в реализации новых проектов.