ИИ меняет правила игры: какие профессии исчезнут в Казахстане и к чему готовиться
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Искусственный интеллект в Казахстане – это не модный тренд, а стратегический инструмен, который уже трансформирует рынок труда. Об этом в интервью BAQ.KZ рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
По его словам, государство не ставит целью заменить человека машинами, напротив стремится использовать ИИ как инструмент усиления человеческого потенциала.
"Наша задача – не заменить человека, а усилить его возможности за счёт интеллектуальных решений", – подчеркнул министр.
Что изменится?
Развитие ИИ, безусловно, повлияет на структуру занятости в Казахстане. Первыми под удар попадут рутинные и повторяющиеся профессии:
- операторы call-центров
- кассиры
- архивариусы
- ряд должностей в бухгалтерии и делопроизводстве
"Это связано с тем, что ИИ-системы уже сегодня способны выполнять подобные задачи быстрее, дешевле и с меньшим числом ошибок", – отметил Мадиев.
Это не потеря, а переход
Министр подчеркнул, что вместе с исчезновением устаревших профессий появятся новые, более интеллектуальные и безопасные виды занятости.
Примеры новых профессий:
- аналитики данных
- инженеры по машинному обучению
- операторы промышленных роботов
- специалисты по этике ИИ
- архитекторы цифровых решений для госсектора
Особенно это актуально для промышленности: внедрение ИИ и робототехники снижает риски для работников на опасных производствах – в горнодобывающей отрасли, строительстве и металлургии. Человеку отводится роль управленца, инженера, стратега.
Адаптация уже началась
Изменения не будут резкими – это постепенный процесс. Но уже сегодня Казахстан активно готовит кадры для новой реальности. Ключевая инициатива – обучение 1 миллиона граждан ИИ-навыкам в течение пяти лет. Программы охватывают школьников, студентов, госслужащих и представителей бизнеса.
"Мы охватываем как молодёжь, так и действующих специалистов. Это необходимо, чтобы никто не остался за бортом новой экономики", – сказал Мадиев.
По мнению министра, искусственный интеллект – это не угроза, а шанс для Казахстана стать активным участником глобальной технологической трансформации.
"Мы делаем всё возможное, чтобы Казахстан не просто адаптировался к переменам, а стал их активным драйвером", – резюмировал Жаслан Мадиев.
Большое интервью с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности вышло на сайте BAQ.kz накануне. Полную версию содержательного диалога вы можете посмотреть по ссылке.