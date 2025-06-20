Искусственный интеллект в Казахстане – это не модный тренд, а стратегический инструмен, который уже трансформирует рынок труда. Об этом в интервью BAQ.KZ рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

По его словам, государство не ставит целью заменить человека машинами, напротив стремится использовать ИИ как инструмент усиления человеческого потенциала.

"Наша задача – не заменить человека, а усилить его возможности за счёт интеллектуальных решений", – подчеркнул министр.

Что изменится?

Развитие ИИ, безусловно, повлияет на структуру занятости в Казахстане. Первыми под удар попадут рутинные и повторяющиеся профессии:

операторы call-центров

кассиры

архивариусы

ряд должностей в бухгалтерии и делопроизводстве

"Это связано с тем, что ИИ-системы уже сегодня способны выполнять подобные задачи быстрее, дешевле и с меньшим числом ошибок", – отметил Мадиев.

Это не потеря, а переход

Министр подчеркнул, что вместе с исчезновением устаревших профессий появятся новые, более интеллектуальные и безопасные виды занятости.

Примеры новых профессий:

аналитики данных

инженеры по машинному обучению

операторы промышленных роботов

специалисты по этике ИИ

архитекторы цифровых решений для госсектора

Особенно это актуально для промышленности: внедрение ИИ и робототехники снижает риски для работников на опасных производствах – в горнодобывающей отрасли, строительстве и металлургии. Человеку отводится роль управленца, инженера, стратега.

Адаптация уже началась

Изменения не будут резкими – это постепенный процесс. Но уже сегодня Казахстан активно готовит кадры для новой реальности. Ключевая инициатива – обучение 1 миллиона граждан ИИ-навыкам в течение пяти лет. Программы охватывают школьников, студентов, госслужащих и представителей бизнеса.

"Мы охватываем как молодёжь, так и действующих специалистов. Это необходимо, чтобы никто не остался за бортом новой экономики", – сказал Мадиев.

По мнению министра, искусственный интеллект – это не угроза, а шанс для Казахстана стать активным участником глобальной технологической трансформации.

"Мы делаем всё возможное, чтобы Казахстан не просто адаптировался к переменам, а стал их активным драйвером", – резюмировал Жаслан Мадиев.

Большое интервью с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности вышло на сайте BAQ.kz накануне. Полную версию содержательного диалога вы можете посмотреть по ссылке.