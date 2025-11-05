Использование искусственного интеллекта в журналистике открывает для СМИ новые горизонты, но вместе с тем требует большей ответственности, профессионализма и соблюдения этических стандартов. Об этом заявила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на церемонии открытия Astana Media Week 2025, отметив, что тема ИИ стала одной из центральных в программе медиа-недели, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, одной из ключевых тем нынешней медиа-недели является использование технологий искусственного интеллекта, что само по себе заслуживает особого внимания.

"Сегодня ИИ широко применяется во многих направлениях – для создания виртуальных ведущих и цифровых ассистентов, перевода и субтитрирования, автоматизации контента и визуализации данных. Эта сфера не только открывает перед масс-медиа новые возможности, но и предъявляет журналистам новые требования", – отметила Аида Балаева.

Кроме того, министр подчеркнула значимость самой медиа-недели и её роли для профессионального сообщества.