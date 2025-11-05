ИИ меняет журналистику и предъявляет новые требования к медиа – Аида Балаева
Использование искусственного интеллекта в журналистике открывает для СМИ новые горизонты, но вместе с тем требует большей ответственности, профессионализма и соблюдения этических стандартов. Об этом заявила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на церемонии открытия Astana Media Week 2025, отметив, что тема ИИ стала одной из центральных в программе медиа-недели, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, одной из ключевых тем нынешней медиа-недели является использование технологий искусственного интеллекта, что само по себе заслуживает особого внимания.
"Сегодня ИИ широко применяется во многих направлениях – для создания виртуальных ведущих и цифровых ассистентов, перевода и субтитрирования, автоматизации контента и визуализации данных. Эта сфера не только открывает перед масс-медиа новые возможности, но и предъявляет журналистам новые требования", – отметила Аида Балаева.
Кроме того, министр подчеркнула значимость самой медиа-недели и её роли для профессионального сообщества.
"Особенно радует, что одна из пленарных сессий в рамках медиа-недели посвящена именно этой теме. Уверена, что дискуссии Astana Media Week помогут найти конструктивные пути решения актуальных задач отрасли", – добавила министр.
