ИИ-министр в Албании: будет ли такое в Казахстане?
ИИ-чиновник работает без отпусков и выходных.
Виртуальный министр в правительстве — звучит как сюжет из фантастического фильма. Но это уже реальность: в Албании недавно появился "ИИ-министр", который отвечает за госзакупки. Казахстан тоже внимательно следит за этим экспериментом, сообщает BAQ.KZ. Глава министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что подобные проекты интересны, но пока рано говорить о внедрении такого уровня ИИ в нашей стране.
Это пилотный проект, внедрённый в Албании в части оборудования. В Казахстане подобные инициативы тоже возможны, но о министре-ИИ на уровне государства говорить преждевременно. Однако ИИ-директора в компаниях или ИИ-помощники для министров и депутатов вполне могут появиться, — пояснил Мадиев.
По его словам, каждое государство идёт своим путём в развитии искусственного интеллекта. Казахстан также разрабатывает собственные проекты, и важно тестировать каждую систему, чтобы убедиться в её эффективности и безопасности. Важно учитывать и экономическую сторону: внедрение ИИ требует инвестиций и должно быть соотнесено с задачами, которые ставит руководство страны.
Пока в Казахстане нет проектов на уровне министерств, но албанский опыт показывает: развитие ИИ в госструктурах реально и заслуживает внимания, — подчеркнул Мадиев.
Эксперимент Албании стал поводом для дискуссий: кто знает, возможно, в будущем у казахстанских чиновников появятся цифровые коллеги — виртуальные помощники, готовые работать без перерывов и отпусков.
