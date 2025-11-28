ИИ в системе e-Otinish уже обработал 400 тысяч обращений граждан. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Дмитрий Мун, выступая на полях Диалог-платформы сельских акимов, передает BAQ.kz.

В рамках мероприятия прошла пленарная сессия "Цифровое развитие села: искусственный интеллект и цифровые продукты для работы сельских акимов", где участникам представили, как e-Otinish превращается из канала обратной связи в рабочий инструмент, который снимает рутинную нагрузку с исполнителей на местах и помогает быстрее переходить к действиям.

По данным, озвученным на презентации, в системе фиксируется свыше 3,5 млн обращений в год, а ИИ-модуль уже стал частью повседневной практики — его используют в более чем 15 государственных органах.

Для сельских акимов e-Otinish, в первую очередь, полезен как единый центр обработки обращений: платформа собирает все сообщения в одном месте, снижает разрозненность и позволяет видеть не отдельные письма, а общий поток проблем и запросов жителей — с повторяющимися темами и понятным маршрутом исполнения.

Отдельный акцент сделан на дашборде и аналитике "до уровня села": система даёт возможность выбирать территорию с детализацией от региона и района до сельских округов и смотреть, по каким темам жители обращаются чаще всего, как меняется динамика обращений во времени и какие направления требуют управленческого внимания в первую очередь.

Важная функция — интеграция с "Цифровой картой семьи": модуль подтягивает данные и показывает аналитику по категориям, благодаря чему акимат может быстро выделить из общего массива обращения от семей кризисной и экстренной категории и рассматривать их приоритетно, когда промедление может быть критичным.

В интерфейсе обращения также предусмотрена кнопка ИИ: после её нажатия система автоматически формирует тему, эмоциональную окраску, краткое содержание без потери сути и предварительный проект ответа; при этом подчёркивается, что ИИ помогает ориентироваться, на какие нормативные правовые акты следует опираться при подготовке ответа, чтобы он был корректным и обоснованным.

Цель - высвободить время сотрудников от рутины, чтобы больше ресурса уходило на реальную отработку действий по обращениям.