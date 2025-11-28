В Казахстане готовятся внедрить искусственный интеллект в процесс установления степени инвалидности, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает специальную модель ИИ, которая будет использоваться при проведении медико-социальной экспертизы. Новая технология должна повысить прозрачность процедур и снизить влияние человеческого фактора.

Разрабатываемая система будет работать как инструмент распознавания и структурирования данных из медицинских документов. Искусственный интеллект сможет автоматически анализировать полноту предоставленных сведений, сопоставлять диагнозы со степенью утраты трудоспособности в соответствии с международной классификацией болезней и формировать рекомендательное заключение для экспертов.

По информации министерства, внедрение ИИ значительно сократит риски ошибок и коррупционных проявлений при установлении группы инвалидности. Процесс будет максимально автоматизирован, а решения — более объективными.

Сейчас ведётся обучение модели искусственного интеллекта и настройка интеграции информационных систем. Проводится оцифровка и структурирование всех данных из медицинских исследований, включая лабораторные, инструментальные и диагностические материалы, подтверждающие клинические диагнозы.

После завершения подготовительного этапа планируется запуск пилотного проекта. На этом этапе специалисты протестируют новый формат освидетельствования, чтобы оценить эффективность ИИ и его готовность к дальнейшему масштабному внедрению.