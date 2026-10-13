ИИ может помочь создать биологическое оружие, предупредил глава британской разведки
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Искусственный интеллект повышает риск разработки смертоносного биологического оружия террористами и враждебными государствами. Об этом заявил генеральный директор британской разведывательной службы MI5 Кен Маккаллум, представляя ежегодный доклад об угрозах Великобритании.
В истории человечества не было опыта столкновения с актором, который умнее нас и способен переиграть нас интеллектуально, — отметил Маккаллум.
Глава MI5 также сообщил о росте угроз со стороны враждебных государств. По его словам, за последние 10 лет число дел, связанных с действиями России, Китая и Ирана, в Великобритании увеличилось в четыре раза. На противодействие таким угрозам, включая диверсии и кибератаки, MI5 направляет больше средств, чем в любой период холодной войны, подчеркнул Маккаллум.
Ранее о том, что современные угрозы масштабнее тех, с которыми сталкивались во времена холодной войны, заявил глава МВД Германии.
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